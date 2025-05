Isola dei Famosi, Ibiza Altea assente nella prima puntata: cosa è successo?

News VIP

I telespettatori della nuova edizione de L'Isola dei Famosi hanno notato l'assenza di Ibiza Altea dalla prima puntata del reality show di Canale 5. Ecco cosa è successo alla modella.

Ibiza Altea è stata annunciata come concorrente ufficiale tra i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili su Canale 5. Nel corso della prima puntata, tuttavia, l’inviato speciale Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere che la modella non si sarebbe unita agli altri e il pubblico ha notato la sua assenza. Ecco cosa è successo e perché ora Ibiza è bloccata in Honduras.

Isola dei Famosi, Ibiza Altea non si presenta in puntata

Ottimo esordio per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili su Canale 5, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nelle vesti di inviato speciale dall’Honduras. Nel corso della prima puntata i naufraghi di questa edizione sono stati divisi in due gruppi e si sono messi alla prova nelle prime sfide, e non sono mancate le scintille tra alcuni di loro a causa di piccole incomprensioni. Il pubblico del reality show, tuttavia, ha notato l’assenza di Ibiza Altea che era stata annunciata tra i naufraghi, con tanto di foto e video-confessionale pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma. Pierpaolo ha commentato brevemente la situazione durante la diretta, dichiarando che Ibiza non avrebbe potuto essere con loro quella sera e di esserne dispiaciuto. Ma cosa è successo?

La bellissima modella è stata annunciata contemporaneamente come concorrente de L’Isola dei Famosi ma anche della prima versione italiana del fortunato show Too Hot to Handle su Neftlix, e secondo quando riportato da MowMag, Mediaset avrebbe fatto un passo indietro proprio a causa della sua presenza nell’altro programma, che per altro va in onda nello stesso periodo di quello condotto dalla Gentili, evitando così sovrapposizioni. La modella è stata raggiunta da Biccy e ha riportato di aver scoperto solo il giorno prima della diretta che non avrebbe potuto partecipare al programma, quando già si trovata da molte ore in Honduras.

Isola dei Famosi, Ibiza Altea bloccata dalla produzione all’ultimo minuto

Secondo la ricostruzione, Ibiza Altea avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi proprio quando, contemporaneamente, Netflix avrebbe reso disponibile la serie che la vede tra le protagonista ovvero lo show Too Hot To Handle. Se inizialmente Mediaset non si è posta il problema, sembra che poi ci abbia ripensato all’ultimo minuto, chiedendo alla modella di rinunciare e non permettendole di partecipare alla prima puntata del reality show in onda su Canale 5. Raggiunta da Biccy, Ibiza ha commentato la situazione con rammarico rivelando:

“La produzione ha sempre saputo tutto, mi ero assunta la responsabilità di pagare l’eventuale penale sollevando Banijay da ogni responsabilità eppure la sera prima della diretta mi hanno detto che non avrei potuto partecipare. Sono in Honduras da cinque giorni e sono tutt’ora qua, chissà quando ho l’aereo per tornare in Italia […] Mi hanno fatta arrivare fin qua, 19 ore di volo, per poi farmi tornare indietro con la scusa dell’altro programma che deve ancora uscire ed è attualmente senza data d’uscita. Volevo dare il massimo. Mi sento violata”.

In sintesi, la condizione era nota agli autori de L’Isola dei Famosi stando alle parole della modella, che è furiosa perché il programma ha venduto la sua immagine facendo credere a tutti che sarebbe stata nel cast dei naufraghi per poi ripensarci poco dopo. Cosa ne pensate?

