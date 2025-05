I Cesaroni - Il Ritorno: Ricky Memphis nel cast della nuova stagione in arrivo su Canale5. Ecco tutte le ultime novità

Anticipazioni TV

Grande attesa per I Cesaroni - Il Ritorno. Ecco le prime Anticipazioni sulla nuova stagione della serie tv in arrivo su Canale 5 con la partecipazione di Ricky Memphis.

Dopo anni di attesa da parte di tutti quei fan che l’hanno sempre portata nel cuore come serie tv cult, tornano i protagonisti di Cesaroni con la settima stagione dal titolo I Cesaroni - Il Ritorno. Nel cast anche Ricky Memphis, poi tante novità e Anticipazioni che vi raccontiamo in attesa della messa in onda delle nuove puntate.

I Cesaroni - Il Ritorno, nel cast anche Ricky Memphis

Grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo de I Cesaroni, la serie cult che ha tenuto milioni di spettatori con gli occhi incollati al piccolo schermo, che torna con una settima stagione ricca di colpi di scena e novità. Proprio in questi giorni si stanno girando le scene de I Cesarori - Il Ritorno a Garbatella, storico quartiere romano che dà casa alla famiglia televisiva più amata di Roma nonché luogo simbolo della serie. Le riprese proseguiranno fino ad agosto e ci saranno Claudo Amendola, che torna nei panni di Giulio, poi Marco ovvero l’attore Matteo Branciamore, Rudy (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo).

Ci saranno, tuttavia, assenze importanti che potrebbero pesare molto al pubblico, affezionato alla versione originale di anni fa, ovvero quella di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, interpreti rispettivamente di Lucia, Eva e Alice. Non mancheranno, tuttavia, nuovi sviluppi come ad esempio la story line di Marco. Il protagonista, infatti, avrà un nuovo amore e si sposerà ma non con Eva come tutti sognavano. Marco convince con Virginia, alla quale presta il volto Marta Filippi, e ha un figlio di nome Adriano mentre Marta, la figlia adolescente di Marco e Eva impersonata da Valentina Bivona, tornerà da New York a Roma, rendendo ancora più complesse le dinamiche familiari in casa Cesaroni. Ma non è tutto. Nel cast della serie tv anche un attore amatissimo, ecco di chi si tratta e quale sarà il suo ruolo.

I Cesaroni - Il Ritorno, Ricky Memphis nei panni di Carlo

La scomparsa di Antonello Fassari ha lasciato un vuoto nel cuore del pubblico, soprattutto dei fan de I Cesaroni abituarti a vederlo nei panni del burbero zio Cesare, anche se ha permesso a due protagonisti della serie tv di fare pace dopo anni di gelo. Il cast della settima stagione della fiction è al lavoro sul set alla Garbatella, quartiere storico di Roma, e sappiamo che nel cast ci sarà anche Ricky Memphis un attore amatissimo dal pubblico televisivo per la sua carriera costellata di successi.

L’attore impersonerà Carlo, il consuocero di Giulio, che porterà nuova dinamiche all’interno della trama, con un ruolo centrale nella vita dei protagonisti. Oltre.a Memphis ci sarà anche Lucia Ocone, nei panni di Livia ovvero un personaggio molto vicino alla famiglia Cesaroni, che ha ancora problemi dopo la pandemia. Cosa ne pensate di questo cast? La curiosità per I Cesaroni - Il Ritorno è davvero tanta.

