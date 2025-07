Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi e poi svela: "Non ho ancora realizzato"

News VIP

La vincitrice Cristina Plevani ricorda la sua fortunata esperienza a L'Isola dei Famosi e rivela il suo pensiero sui naufraghi Dino Giarrusso e Mario Adinolfi.

Mercoledì 2 luglio è andata in onda la finale de L’Isola dei Famosi 2025 che ha visto trionfare Cristina Plevani. Una grande sorpresa e gioia per la naufraga, che si è portata a casa il montepremi a distanza di ben 25 anni dalla sua fortunata partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello.

Tutte le emozioni di Cristina Plevani

Cristina Plevani è la vincitrice della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. L'amata naufraga ed ex concorrente del primo iconico Grande Fratello si è scontrata al duello finale con il discusso giornalista Mario Adinolfi. Terzo posto per il giovane illusionista Jey Lillo, seguito da Omar Fantini, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese.

A distanza di una settimana dalla sua vittoria, Cristina ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute durante la sua esperienza in Honduras e svelato il reale motivo che l'ha spinta a partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili:

Non ho ancora realizzato. Il sogno della finale insieme a Mario si è avverato. È stata dura, ma io ero una delle poche che non soffriva la fame. La cosa più difficile? La convivenza con estranei, l'isola e la spiaggia sono piccole, ce li hai sempre lì. L'ultima settimana mi sono sentita le spalle più leggere. Ho accettato di partecipare solo perché cadeva nei 25 anni da quella mia vittoria, non mi era mai passato per la testa di partecipare a “L’Isola“, né del resto mi era mai stato chiesto prima. lo sto così bene a casa mia sul divano, non sono sbarcata in Honduras carica “a pallettoni” come gli altri naufraghi.

Le parole di Cristina su Dino Giarrusso e Mario Adinolfi

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso in Honduras, Cristina Plevani ha detto la sua su alcuni naufraghi de L'Isola dei Famosi. Senza mezzi termini, la vincitrice della 19esima edizione del reality show condotto per la prima volta da Veronica Gentili ha ammesso che non farebbe mai una vacanza insieme a Dino Giarrusso e rivelato di essere rimasta stupita dal suo amico Mario Adinolfi: "Con Dino non saremmo compatibili. Mi ha stupita Adinolfi. Avevo in mente il personaggio, ho conosciuto l’uomo e le sue fragilità".

Leggi anche Le prime parole social di Teresanna Pugliese

Tra Cristina e Mario sembra essere nata una bella amicizia, destinata a continuare anche lontano dalle telecamere. Il discusso giornalista, infatti, durante un'intervista rilasciata a Fanpage ha commentato la vittoria dell'ex gieffina, riservandole parole di grande affetto e stima:

Ha vinto lei perché è una persona speciale, quindi ha meritato l'affetto del pubblico. Ha anche giovato dell'effetto nostalgia. Io stesso ricordavo la sua epopea di 25 anni fa. Chi ha la mia età ricorda che Cristina non approfittò della vittoria per farsi imbrigliare da una modalità che poteva essere trash. Tornò a essere una di noi. E ha vinto l’isola più dura di sempre.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.