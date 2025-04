Isola dei Famosi, Gilles Rocca spiazza sugli autori: "Hanno strumentalizzato tutto"

News VIP

L'ex naufrago Gilles Rocca ha rivelato un retroscena sull'Isola dei Famosi a poche settimane dall'inizio della nuova edizione.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi debutterà su Canale 5 a breve, durante la prima settimana dai maggio, ma qulche ora fa è arrivata una rivelazione dell'ex naufrago Gilles Rocca che ha lasciato a bocca aperta il pubblico.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca spiazza sugli autori: "Strumentalizzano tutto"

Intervistato dal settimanale Oggi, Gilles Rocca ha divulgato alcuni retroscena sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, il noto game show in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono in gioco con sfide e prove di sopravvivenza su un'isola, come naufraghi, vivendo con il minimo indispensabile e pochissime comodità.

Alla rivista l'ex naufrago ha lanciato quella che ha tutta l'aria di una stoccata contro gli autori e la produzione de L'Isola dei Famosi, al quale ha partecipato nel 2024. Secondo Rocca, l'esperienza non è stata per lui delle più piacevoli, poiché gli autori del reality avrebbero strumentalizzato tutto:

"Questa è stata un'esperienza molto brutta della mia vita, perché ci sono degli autori che strumentalizzano un po' tutto quanto..."

L'ex naugrafo è entrato nel dettaglio, svelando che ciò che ha reso l'esperienza particolarmente difficile è stata sicuramente la fame, visto che i naufraghi sono soggetti a razioni di cibo molto ridotti, ma anche l'avere dei compagni di avventura con cui non è facile andare d'accordo: "Vengono messe persone con te abituate a disturbare...".

Rocca ha perciò motivato così l'aver mostrato un lato forse molto sgradevole per il pubblico e legato alle circostanze ostili in cui è si è trovato in Honduras: "In quel periodo ci sono stato male, ora però ho fatto pace con il voler piacere a tutti, anche perchè chi mi conosce bene sa chi sono…".

Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi della nuova edizione?

A distanza di qualche settimana dall'inizio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che sarà condotta da Veronica Gentili, ha iniziato a prendere forma il cast del reality show. Al fianco della giornalista dovrebbe esserci Simona Ventura come opinionista, mentre le avventure dei naufraghi saranno seguite da Pierpaolo Pretelli.

Tra i nomi già dati per certi spiccano quelli di Chiara Balistrieri e Cristina Plevani, due volti noti al pubblico per le loro storie personali. A loro dovrebbe unirsi l'ex tronista Teresanna Pugliese, direttamente da Uomini e Donne. Mentre Davide Maggio ha fatto trapelare che tra i naufraghi potrebbe esserci anche Patrizia Rossetti, vincitrice di Pechino Express 2018. già protagonista di programmi come La Fattoria e il Grande Fratello Vip e l'ex geiffina e showgirl Antonella Mosetti. Ci sarebbero in corso trattative anche per il noto attore della Soap Turca Endless Love, Burak Ozcivit.

Secondo Gabriele Parpiglia, inoltre, a loro si aggiungerebbero Camila Giorgi, celebre tennista dall’animo competitivo, Angelo Famao, la voce neomelodica che ha conquistato il web e Loredana Cannata, attrice in fiction come Il Bello delle Donne, Provaci ancora Prof! e Un caso di coscienza.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi