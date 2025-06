Isola dei Famosi, ex velina di Striscia la Notizia rivela: "Ecco perché ho detto di no al reality show"

News VIP

L'ex velina di Striscia la Notizia, Lucia Galeone, ricorda la sua esperienza nel tg satirico di Canale 5 e parla di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla quarta puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 4 giugno 2025. Nell'attesa, un’ex velina di Striscia la Notizia ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato di essere stata contattata in passato per partecipare al reality show di Canale 5, oggi condotto da Veronica Gentili.

La rivelazione dell'ex velina Lucia Galeone su L'Isola dei Famosi e il Gf

Un'ex protagonista di Striscia la Notizia è pronta a partecipare a L'Isola dei Famosi? Stiamo parlando di Lucia Galeone, che è stata Velina nell’anno 2004-2005. Intervistata da Fanpage, Lucia ha ricordato la sua esperienza lasciandosi andare ad alcune rivelazioni inedite sul noto tg satirico di Canale 5 e confessando di essere stata contattata per partecipare al reality show condotto oggi da Veronica Gentili:

Ebbi la fortuna e l’onore di lavorare con i più grandi. Fu pazzesco. Quando incrociai per la prima volta Gerry Scotti, mio mito da bambina, scoppiai a piangere. Si alternarono tantissimi volti. Oltre a Greggio e Iacchetti, ricordo Michelle Hunziker, che in quell’anno esordì a ‘Striscia’, Gerry con Mike Bongiorno, Maria De Filippi con Kledi e Garrison, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Ebbi modo di conoscere persone davvero eccezionali. Anni fa ci furono diverse chiamate per prendere parte a dei reality. La prima giunse nel 2006. Mi proposero ‘L’Isola’, ma ero in dolce attesa. Risposi di no, ahimè...

La Galeone ha quindi rivelato che subito dopo l’esperienza a Striscia la Notizia e al Tg4 come meteorina, la contattarono per partecipare a L’Isola dei Famosi, ma lei fu costretta a dire di no perché era incinta. A tal proposito, l'ex velina ha parlato della possibilità di tornare sul piccolo schermo, rivelando però di non essere interessata a entrare nella Casa del Grande Fratello:

L'Isola l’avrei fatta volentieri. E’ un’esperienza che non capita tutti i giorni. Al Grande Fratello, al contrario, non mi ci vedrei. Io, che sono una super attiva, non riuscirei a restare chiusa in casa per tutti quei mesi. Ad ogni modo, non sgomito. Se ci fosse l’occasione per rientrare la valuterei. Ma non deve arrivare per forza.

Lucia Galeone: da Striscia la Notizia a L'Isola dei Famosi?

La redazione de L'Isola dei Famosi prenderà in considerazione l'autocandidatura di Lucia Galeone? Considerando che ormai sono quasi più i naufraghi che si sono ritirati dal gioco, che quelli rimasti in Honduras, chissà che non chiamino davvero l'ex velina di Striscia la Notizia. Ad ogni modo, Lucia non sarebbe la prima Velina a partecipare ai reality show. Basti pensare alla recente esperienza di Shaila Gatta al Grande Fratello o a quella di Elena Barolo e Thais Wiggers a The Couple - Una vittoria per due.

Con l'uscita di scena di Carly Tommasini e Alessia Fabiani, che sono state costrette a lasciare il programma nel corso dell'ultima diretta, i naufraghi ancora in gara sono: Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Dino Giarrusso, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Paolo Vallesi e gli ultimi arrivati Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 con la quinta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili.

