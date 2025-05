Isola dei Famosi, ex naufrago rivela: "È stata un'esperienza formativa, ma non la rifarei. Mi ha salvato Edoardo Tavassi"

News VIP

Il vincitore della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis, ricorda la sua lunga esperienza in Honduras e parla dell'amicizia nata con il simpatico Edoardo Tavassi.

Nicolas Vaporidis è stato uno dei concorrenti più apprezzati della 16esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite del podcast No Lies, l'attore è tornato a parlare della sua lunga esperienza in Honduras, che è stata caratterizzata anche dall'amicizia nata con il simpatico naufrago romano Edoardo Tavassi.

La confessione di Nicolas Vaporidis su L'Isola dei Famosi

La terza puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili andrà in onda il prossimo 21 maggio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, un ex amato naufrago è tornato a parlare della sua lunga esperienza in Honduras, che alla fine l'ha visto anche trionfare. Stiamo parlando dell'attore e imprenditore Nicolas Vaporidis che, ospite del podcast No Lies, ha raccontato:

La vincita in sé è stata un senso di liberazione perché io volevo andare via. Ti premetto che è stata l’edizione più lunga credo di tutti i tempi perché 99 giorni non l’hai penso mai fatta, almeno in Italia che io sappia. A me mancava la famiglia, mi mancava tutto, provavo un senso di imbarazzo nell’essere esposto così in un modo che non era scritto, non c’era sceneggiatura che io potevo seguire. Non voglio mancare di rispetto o sputare nel piatto dove ho mangiato, ma l’ho fatto perché mi è stata fatta un’offerta che non si può rifiutare. E per certi versi è stata un’esperienza di vita molto formativa.

Il suo percorso a L'Isola è stato caratterizzato anche dal rapporto nato con il naufrago Edoardo Tavassi, oggi amico di vita. A proposito della loro amicizia, che è continuata anche dopo la fine del reality show di Canale 5, Vaporidis ha confessato:

Mi ha salvato Edoardo Tavassi che è una persona che porterò penso sempre nei ricordi come una specie di salvatore, di uno che è arrivato così e… se non fosse stato per lui sarebbe stata un’esperienza ancora più pesante. Ma tutto questo è legato alla mia timidezza, non all’esperienza in sé che invece devo dire che ha il suo fascino. Lo rifarei? No.

Nicolas Vaporidis e il rapporto con il successo

Nicolas Vaporidis ha vinto la 16esima edizione de L'Isola dei Famosi. A distanza di alcuni anni dalla sua vittoria, l'attore è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras e ricordato il suo esordio nel mondo del cinema con il film Notte prima degli esami, svelando qual è stato il suo cachet. Nel podcast No Lies ha rivelato anche come ha gestito quel successo incredibile:

Ho guadagnato oggettivamente poco. Credo di aver preso intorno ai 15 mila euro, tutto quanto, meno chiaramente le tasse. E su quei 15.000 probabilmente se mi hanno dato 10 mila è stato un miracolo. Ma più che bassa era proporzionata all’epoca perché io non ero nessuno, un ragazzino di 24 anni che sì aveva fatto dei lavori ma il mio cachet era più che sufficiente per quel periodo lì. Io ero grato per quei soldi, ero contentissimo di averli presi, non mi sembrava vero. Se tu vai a confrontare i cachet anche di oggi, per un protagonista di un film, è poco. Il successo è stata una sorpresa. E’ stato bello, divertente, incredibilmente divertente ma come potrebbe non esserlo?

