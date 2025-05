Isola dei Famosi, Antonella Mosetti sullo scontro con Alessia Fabiani: "Sono una donna vera, tra noi è..." (VIDEO)

News VIP

Le due naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, hanno rivelato in diretta dalla Palapa di aver chiarito le varie incomprensioni.

È tornato il sereno tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti a L'Isola dei Famosi. Dopo essersi accusate a vicenda di fare strategie, nel corso della seconda puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, le due discusse naufraghe hanno rivelato di aver chiarito le cose tra loro.

La confessione di Antonella Mosetti sulla sua crisi e sul rapporto con Alessia Fabiani

Ieri, lunedì 12 maggio 2025, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata de L'Isola dei Famosi che ha visto l'arrivo in Honduras di Dino Giarrusso e l'eliminazione di Lorenzo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi è stato costretto a lasciare il gioco dopo essersi scontrato al televoto con Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Carly Tommasini. Tra le protagoniste della serata anche Antonella Mosetti che, sebbene abbia dato il via a questa avventura con entusiasmo e buoni propositi, si è ritrovata a vivere un momento di profonda crisi.

Il motivo del suo sconforto? La fame e la stanchezza della prima settimana sommate alla scomparsa del padre, che è venuto a mancare poco tempo fa. "Mi dispiace tanto. Non ho ancora elaborato la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia", ha raccontato la concorrente a Veronica Gentili "Ho un dolore talmente forte che la notte mi sveglio per la nausea, non dormo. Sono esaurita". A cercare di darle forza e spronarla a non mollare ci hanno pensato il fratello Massimiliano e la figlia Asia: "Questo è un gioco tosto, lo avevamo immaginato, ma i problemi della vita sono altri". Ritrovata la forza per andare avanti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a parlare del rapporto con Alessia Fabiani, sorprendendo tutti. Dopo essersene dette di tutti i colori, le due naufraghe sembrano aver chiarito!

Antonella e Alessia fanno pace a L'Isola

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, si è parlato anche dei contrasti fra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. Veronica Gentili ha mostrato in diretta una clip riassuntiva che ha raccontato i motivi dello sconforto della showgirl e, avendo assistito ad un abbraccio inaspettato con l'ex letterina di Passaparola, ha domandato: "Vuol dire che è acqua passata?". A grande sorpresa, le due naufraghe hanno rivelato di aver chiarito.

Interpellata dalla conduttrice del reality show, la Mosetti ha affermato di aver messo da parte le incomprensioni e i diverbi: "E’ acqua passata, chiedo scusa ad Alessia se non ho usato una versione light di quello che volevo dire. Sono stata un po’ estrema, ma sono una donna di pancia nel bene e nel male, sono una donna vera. A volte sbaglio, abbiamo avuto modo di chiarire". A farle eco anche la Fabiani, che le ha chiesto scusa a sua volta: "Chiedo scusa se ho sbagliato, anch’io ho avuto una reazione di pancia. Non ho visto cattiveria, chiedo scusa se ho sbagliato e basta. È risolta così per me".

Dopo essersi scontrate e accusate a vicenda di fare strategie per andare avanti nel gioco in Honduras, mettendo da parte la loro amicizia, tra Alessia e Antonella è tornato il sereno. Ma si tratta di scuse sincere o solo di un'altra abile mossa strategica? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola, che andrà in onda il prossimo mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto questa settimana ci sono: Patrizia, Antonella, Carly e Leonardo.

