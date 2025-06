Isola dei Famosi, ex naufraga verso il Grande Fratello?: "Interessanti i nuovi sviluppi legati al cast e alla trasmissione"

News VIP

L'ex naufraga della passata edizione de L'Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis, ricorda la sua esperienza in Honduras e parla di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda mercoledì 11 giugno su Canale 5. Nell'attesa, l'ex naufraga Marialaura De Vitis ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 in cui ha ricordato la sua esperienza in Honduras e parlato della storia d'amore con Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia.

Le confessioni di Marialaura De Vitis sulla sua Isola dei Famosi

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo tra eliminazioni, scontri e numerosi ritiri. Nell'attesa di scoprire chi sarà, tra Teresanna Pugliese, Jasmin Salvati e Patrizia Rossetti, la prossima eliminata dal gioco, un'ex naufraga e vincitrice de La Pupa e il Secchione è tornata a parlare del reality show di Canale condotto oggi da Veronica Gentili. Stiamo parlando di Marialaura De Vitis che, in un'intervista rilasciata a Novella 2000, ha ricordato la sua indimenticabile esperienza in Honduras:

L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza unica, che non dimenticherò mai. Ne ho ricavato tantissime riflessioni e anche perché sarei più matura e sicuramente più pronta ad affrontare le difficoltà che ormai tutti conosciate. L’Isola è una trasmissione che va presa con consapevolezza e non è solo un modo per poi fare dietro front alla prima difficoltà. Questo è il mio pensiero.

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, Marialaura ha parlato della sua storia d'amore con un volto molto noto al pubblico di Canale 5. L'ex naufraga è infatti felicemente fidanzata con Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia. A tal proposito, la ragazza ha raccontato come vanno le cose tra loro e se pensano anche al matrimonio:

Va tutto benissimo. Credo di aver trovato la vera anima gemella. È una relazione in crescita per entrambi. Mi sono trasferita subito a Roma stiamo insieme tutti i giorni e questo non può che rendermi felice. Lui mi supporta nelle mie ambizioni perché mi capisce e sa che il mio scopo è migliorarmi sempre di più. Il matrimonio non sarebbe una cattiva idea, con Jimmy siamo una coppia ed è giusto che venga definita la relazione. Ai figli non ci penso nemmeno, sono molto concentrata sul mio futuro.

Marialaura De Vitis dice no al Gf: ecco perché!

Dopo aver preso parte a La Pupa e il Secchione e L'Isola dei Famosi, l'ex naufraga Marialaura De Vitis ha parlato della possibilità di partecipare ad altri programmi televisivi. Se da una parte ha ammesso che le piacerebbe fare Pechino Express, dall'altra ha confessato di non essere interessata a entrare nella famosa Casa del Grande Fratello, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Mi piacerebbe fare Pechino Express. Per quanto riguarda invece il Grande Fratello, sto trovando interessanti i nuovi sviluppi legati al cast e alla trasmissione, indubbiamente più matura rispetto alle edizioni precedenti. Però non fa per me" ha dichiarato l'ex naufraga de L'Isola, che ha poi spiegato di essere concentrata sul suo futuro professionale in un'ottica completamente diversa "Oggi ho messo dei paletti ben precisi nella mia vita, in un’ottica di crescita personale e professionale. Mi piace mettermi in discussione, ma a modo mio". Chissà dove la rivedremo...

