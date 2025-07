Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

News VIP

L'ex naufraga Jasmin Salvati ricorda la sua avventura a L'Isola dei Famosi e parla della possibilità di partecipare ad altri reality show come il Grande Fratello e Pechino Express.

Jasmin Salvati è stata tra le naufraghe de L’Isola dei Famosi 2025. Ospite a Casa Lollo, l'ex volto di Italia Shore e fiamma di Spadino ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e svelato che le piacerebbe partecipare anche ad altri programmi televisivi come Pechino Express.

Jasmin Salvati e le confessioni dopo L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa ormai da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Jasmin Salvati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Lollo in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e raccontato com'è stato il rientro in Italia:

Sono tornata da poco a Roma, il rientro è stato bello anche se ho avuto la febbre. Per fortuna sono riuscita a dormire che era da un po’ che non dormivo. I primi giorni che sono tornata non sono stata benissimo con lo stomaco perché tutti dicono di non esagerare con il cibo, ma io non ho seguito questo consiglio, mi devo ancora abituare. Ho sentito sia Mario che Loredana che sono stati male, ora si sono un po’ ripresi mi hanno detto.

Il percorso di Jasmin si è concluso durante la semifinale del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. A trionfare è stata l'ex gieffina Cristina Plevani. A proposito della vittoria dell'ex concorrente della prima iconica edizione del Grande Fratello, la naufraga ha rivelato che la sua preferenza era per Loredana Cannata:

Sono contenta che Cristina abbia vinto perché far vincere una donna è importante, lei ha 50 anni non faceva programmi da 25, apprezzo il suo carattere e sono molto contenta che lei lo voleva quindi quando ha vinto sono stata contenta per lei, anche se tifavo Loredana. Avevo un rapporto bellissimo con lei e se lo sarebbe meritato anche per quello che ha vissuto in finale durante la prova. Faceva di tutto senza lamentarsi, non chiedeva mai aiuto, è una delle naufraghe per eccellenza, avrei voluto che vincesse lei ma sono contenta che si sia messa in gioco.

Jasmin Salvati verso il Gf? Il suo sogno è Pechino Express

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, Jasmin Salvati ha svelato i suoi progetti futuri a Lorenzo Pugnaloni. L'ex naufraga della 19esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili ha parlato della possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello e rivelato qual è il programma dei suoi sogni:

Mi piace fare programmi tv e ho sempre desiderato farli, quest’anno non sto pensando al Grande Fratello, anche perché sono fidanzata da un anno e farmi sei mesi nella Casa sarebbe pesante [...] io dico mai dire mai, ma non mi proporrò. Il mio sogno sarebbe fare Pechino Express con la Giss, la mia migliore amica e vorremmo farlo insieme, anche perché siamo gli opposti ma che in questo tipo di situazione spaccano.

