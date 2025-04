Isola dei Famosi, i primi naufraghi ufficiali; da Patrizia Rossetti a Antonella Mosetti, il cast prende forma

News VIP

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi scalda i motori: i primi concorrenti pronti all'adventure game di Canale 5.

Il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci aspetta su Canale 5 verso la prima settimana di maggio. Per la prima volta alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, chiamata a condurre un’edizione piena di novità e colpi di scena. Al suo fianco in studio – pronto a commentare ogni svolta dell’avventura – ci sarà Simona Ventura, all’esordio nel ruolo di opinionista.In Honduras, le avventure e disavventure dei concorrenti saranno seguite dall’inviato Pierpaolo Pretelli, che racconterà in diretta prove e dinamiche.

Isola dei Famosi: i primi naufraghi ufficiali

La data d'inizio è ancora incerto ma, qualora L’Isola dovesse partire in anticipo (in seguito a un’eventuale chiusura ravvicinata di The Couple), la trasmissione potrebbe iniziare già nelle ultime settimane di aprile. Anche se il casting non è ancora stato ufficializzato in ogni dettaglio, le prime conferme non tardano ad arrivare. Tra i nomi già dati per certi spiccano quelli di Chiara Balistrieri e Cristina Plevani, due volti noti al pubblico per le loro storie forti e intense.

Sul fronte delle new entry, il web è in fermento per Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, il cui nome è spuntato in più di un’indiscrezione delle ultime ore. E non finisce qui: Davide Maggio ha fatto trapelare che tra i naufraghi potrebbe esserci anche Patrizia Rossetti, vincitrice di Pechino Express 2018. già protagonista di programmi come La Fattoria e il Grande Fratello Vip e l'ex geiffina e showgirl Antonella Mosetti.

Ma non è tutto: Gabriele Parpiglia ha aggiunto altri quattro possibili concorrenti di spicco: Camila Giorgi, celebre tennista dall’animo competitivo;, Angelo Famao, la voce neomelodica che ha conquistato il web e Loredana Cannata, attrice di lungo corso vista in fiction come Il Bello delle Donne, Provaci ancora Prof! e Un caso di coscienza.

Con questa formazione, l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si preannuncia tra le più variegate degli ultimi anni. Veronica Gentili potrà contare sulle intuizioni da studio di Simona Ventura e sulla vivacità di Pierpaolo Pretelli sul campo, per raccontare al pubblico sfide estreme, legami che si creano e scontri inevitabili.

L’appuntamento, quindi, è per maggio su Canale 5: non resta che scoprire chi, tra i nomi già annunciati e le sorprese dell’ultimo momento, riuscirà a sopravvivere all'adventure game di Mediaset, sfidando ogni intemperia e cercando di superare limiti fisici e psicologici che l'avventura richiede.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi