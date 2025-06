Isola dei Famosi, ecco i drastici cambiamenti estetici dei naufraghi dopo un mese

News VIP

Sono passati 30 giorni dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ecco quanti chili hanno perso i naufraghi.

Dopo 30 giorni in Honduras, come sono cambiati fisicamente i naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi? La pagina Instagram ufficiale del reality show, condotto da Veronica Gentili, ha mostrato il prima e dopo in alcuni scatti, e i cambiamenti sono davvero molto evidenti.

Isola dei Famosi, i naufraghi dopo 30 giorni

Quello che Veronica Gentili aveva promesso al debutto di questa edizione de L’Isola dei Famosi si sta rivelando vero: questa è l’edizione più difficile di sempre. A rendere tutto complicato, ovviamente, è il cibo che scarseggia come mai prima d’ora, oltre che i problemi con il fuoco e le tensioni tra i gruppi. Sono trascorsi i primi trenta giorni in Honduras, il gruppo dei Giovani si è sciolto e così ci siamo trovati davanti ad un gruppo unico che, neppure a dirlo, al suo interno è fortemente frammentato.

Mentre Teresanna Pugliese viola il regolamento, Chiara Balistreri accetta le scuse di Jasmin e Mario Adinolfi sembra aver ammorbidito il suo carattere polemico a sorpresa, in particolare, proprio nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne che mal sopportava, la pagina Instagram ufficiale del reality show di Canale 5 ha pubblicato alcune foto che non sono passate inosservate. Si tratta di scatti che mettono a confronto il prima e il dopo dei naufraghi di questa edizione, e che evidenziano il loro grande cambiamento estetico. Ecco i dettagli.

Isola dei Famosi, il prima e il dopo dei naufraghi

Pochi giorni fa, sulla pagina Instagram ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sono apparsi i primi scatti del prima e dopo dei naufraghi. In Honduras, a Cayo Cochinos non si scherza neppure su dieci grammi di riso, dato che i concorrenti sono davvero affamati oltre ogni immaginazione. E i risultati di questa dieta proibitiva si vedono tutti. Dalle immagini è possibile notare che sono soprattutto gli uomini ad avere perso più chili, probabilmente perché hanno più massa muscolare che se non curata, nutrita e allenata come si deve tendere a sparire improvvisamente.

Mario Adinolfi ha perso ben 12 chili, ma anche Omar Fantini e Paolo Vallesi appaiono davvero molto snelliti. Grandi cambiamenti anche in Patrizia Rossetti, la naufraga che è molto amata dal pubblico ma che sta trovando più di qualche difficoltà a trovare la sua dimensione in questo gioco così duro. Nel frattempo, lo share è in picchiata libera e sembra che neppure le new entry del cast siano riuscite a risollevarne le sorti, tanto che si pensa che L'Isola andrà incontro ad una chiusura anticipata.

