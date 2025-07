Isola dei Famosi, Dino Giarrusso senza freni: "Ho visto tanta ipocrisia! Adinolfi? Il più abile giocatore in assoluto"

News VIP

Il giornalista ed ex Iena Dino Giarrusso fa un bilancio della sua discussa partecipazione a L'Isola dei Famosi e rivela il suo pensiero su alcuni naufraghi: da Cristina Plevani a Mario Adinolfi fino a Omar Fantini.

Dino Giarrusso è stato uno dei concorrenti più chiacchierati e discussi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Supeguidatv, l'ex naufrago ha ricordato la sua esperienza in Honduras e colto l'occasione per dire la sua su alcuni suoi ex compagni di avventura come Cristina Plevani, Omar Fantini e Mario Adinolfi.

Le confessioni di Dino Giarrusso su L'Isola dei Famosi

A distanza di alcune settimane dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare la naufraga Cristina Plevani, Dino Giarrusso è tornato a parlare della sua discussa partecipazione nel reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Eliminato la prima volta durante la quinta puntata, il giornalista ha accettato di continuare la sua esperienza in Honduras sull'ultima spiaggia, salvo poi lasciarla definitivamente in semifinale. A tal proposito, Dino ha dichiarato:

L’Isola è un’esperienza veramente meravigliosa e anche formativa dal punto di vista umano e personale, nel senso che ho capito meglio quanto sia ricca e preziosa la vita che ho, anzi che ciascuno di noi ha. All’Isola si soffre davvero la fame e questo influisce non solo sul fisico ma anche sulla mente. Vivere queste tanti privazioni, il cibo e tutto il resto, mi ha fatto capire quanto sia fortunato a fare la vita che faccio, e forse non me ne ero mai reso conto. Inoltre è stata un’esperienza interessante anche dal punto di vista sociologico, perché la commedia umana legata al comportamento di molti dei naufraghi -se non di tutti- è significativa, e forse vale più di un trattato.

Ricordando il suo percorso, Giarrusso non ha perso occasione di lanciare una frecciatina ai suoi ormai ex compagni di avventura. Senza troppi giri di parole, il giornalista ed ex Iena ha rivelato di aver visto tanta ipocrisia sull'isola e accusato molti di essersi creati dei personaggi pur di ottenere i consensi del pubblico:

Sull’Isola ho visto crearsi dei clan, ho visto tanta ipocrisia, tante miserie. Molto avevano paura di sbagliare, di legarsi alle persone sbagliate, e agivano non rimanendo sé stessi, ma tentando di recitare il ruolo che avrebbe potuto favorirli. Questo mi fa una grande tristezza, e sono ben felice di avere fatto errori strategici per aver scelto di rimanere autentico, di esser me stesso. Io non sono andato all’Isola con l’idea di vincere, l’ho presa come un gioco. Sono arrivato in semifinale, per me è un buon risultato.

Dino critica alcuni naufraghi de L'Isola 2025

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras, Dino Giarrusso ha parlato dei rapporti abbastanza tesi con alcuni protagonisti della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Il giornalista ha ammesso di considerare Mario Adinolfi "il più abile giocatore", ha commentato il comportamento assunto da Omar Fantini nei suoi confronti e infine la vittoria di Cristina Plevani.

Il comportamento di Omar mi ha colpito perché ci siamo trovati bene, abbiamo stretto amicizia e abbiamo condiviso le prime settimane sull’Isola in assoluta armonia. Tutto è cambiato quando sono arrivate Teresanna e Chiara, ed hanno iniziato la loro strategia di demolizione del gruppo, perfettamente riuscita. La verità è che nei miei confronti è nato un pregiudizio, e una scelta condivisa dal gruppo, nel darmi addosso a prescindere da ciò che accadeva. Mario? Lo ritengo il più abile giocatore in assoluto. Mi ha fatto piacere abbia vinto Cristina più ancora avrei apprezzato la vittoria di Loredana. Credo fossero le due a cui la vittoria sarebbe stata più utile a livello economico e di rilancio d’immagine. Cristina è rimasta defilata, ma ha saputo non inimicarsi troppo nessuno e recitare il ruolo della perdente di successo, tattica perfettamente riuscita che l’ha portata alla vittoria. Chapeau!

