Isola dei Famosi, Dino Giarrusso nel cast di un altro reality show di successo? Parla lui

Reduce dalla 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, il giornalista Dino Giarrusso ha parlato della possibilità di entrare a far parte del cast di un altro reality show di successo: "Come concorrente non credo".

L'isola dei Famosi si è conclusa diverse settimane fa con la vittoria di Cristina Plevani. Tra i protagonisti indiscussi della 19esima edizione anche Dino Giarrusso che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha parlato di una sua possibile partecipazione ad altri reality show come il Grande Fratello.

La confessione di Dino Giarrusso dopo L'Isola dei Famosi

Dino Giarrusso è stato tra i concorrenti più chiacchierati della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Eliminato la prima volta durante la quinta puntata, il giornalista ha accettato di continuare la sua esperienza in Honduras sull'ultima spiaggia, salvo poi lasciarla definitivamente in semifinale. Il suo è stato un percorso ricco di altri bassi, critiche e accesi scontri, ma che ricorderà per sempre con grande affetto.

Raggiunto dai microfoni di Superguidatv, Giarrusso ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e colto l'occasione per chiarire il suo rapporto con Veronica Gentili. In questi giorni, infatti, si è parlato di una maretta tra lui e la conduttrice del reality show di Canale 5, che non ha ricondiviso i suoi auguri sui social. A tal proposito, l'ex naufrago ha spiegato:

Veronica è una mia amica da tantissimi anni. E’ stata molto brava e imparziale nella conduzione all’Isola, non ha fatto sconti a nessuno di noi e il pubblico l’ha adorata. Lei non ha voluto semplicemente ricondividere gli auguri di nessuno dei naufraghi e ha fatto bene, perché se avesse ricondiviso i miei e non altri sarebbe stato antipatico. Non ti nego che gli ho mandato tutti gli screenshot di quello che era stato scritto e ci siamo fatti una grande quantità di risate.

Dino Giarrusso: da L'Isola 2025 a un altro reality show?

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi 2025, il giornalista Dino Giarrusso ha parlato di progetti futuri e della possibilità di rivederlo nel cast di qualche altro reality show. "Come concorrente non credo" ha dichiarato l'ex discusso naufrago, che ha poi rivelato il reale motivo che l'ha spinto a mettersi in gioco nel popolare reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Veronica Gentili:

Ho fatto L’Isola anche perché non è solo un reality, ma una prova di sopravvivenza. Sono felice di questa esperienza da kamikaze ma ammetto la mia totale impreparazione in fatto di reality. Se sei mesi fa mi avessero detto che avrei partecipato all’Isola dei Famosi gli avrei riso in faccia e invece poi l’ho fatto, la vita è bella anche perché si può sperimentare. Sono molto felice del mio percorso, cadute e fallimenti inclusi. Perché fallendo ci si migliora.

