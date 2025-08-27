Isola dei Famosi: Dino Giarrusso fa una dedica a Cristina Plevani, la reazione della vincitrice del reality sorprende

News VIP

Dino Giarrusso e Cristina Plevani si sono ritrovati dopo le tensioni a L'Isola dei Famosi: la dedica del giornalista sui social e la reazione della vincitrice del reality show di Canale 5.

Cristina Plevani e Dino Giarrusso sono stati tra i concorrenti della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi. A distanza di alcuni mesi dalla finale, che ha visto trionfare proprio l'ex concorrente del Grande Fratello, i due naufraghi si sono ritrovati ospiti di un evento organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi a Cervia.

La dedica di Dino Giarrusso a Cristina Plevani

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi è finita da ormai diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Tra tutti, Dino Giarrusso e Cristina Plevani. Il motivo? I due ex naufraghi, che durante l'esperienza in Honduras si sono duramente confrontati, si sono rivisti e abbracciati a un evento organizzato da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

A rivelarlo è stato proprio Giarrusso. L'ex discusso naufrago del popolare reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili è intervenuto sui social e inaspettatamente fatto una dolce dedica alla Plevani:

Ritrovare Cristina dopo l’isola e abbracciarci. […] L’isola ti mette a dura prova con digiuni e privazioni, ma finito quel periodo così particolare ricomincia la vita, le bellezze e le comodità che forse diamo erroneamente per scontate, ed è più facile capirsi, ed apprezzarsi. Grazie a Simona Ventura ci siamo ritrovati con Cristina Plevani e per me è stato bello e utile.

Cristina chiarisce la sua posizione su Dino

A distanza di alcuni mesi dalla finalissima de L'Isola dei Famosi 2025, Dino Giarrusso e Cristina Plevani si sono rivisti. Se il giornalista ci ha tenuto a raccontare dell'incontro avvenuto dedicando parole di affetto alla sua ex compagna di avventura, la vincitrice del reality show ci ha tenuto a chiarire ancora una volta la sua posizione.

Senza mezzi termini, Cristina ha sottolineato che non sono amici e che, nonostante l’incontro, la sua opinione su Dino non è assolutamente cambiata. "Eravamo entrambi ospiti per un week end fatto di tornei, interviste e la possibilità di conoscere persone nuove (almeno per me), ci siamo salutati, scambiati qualche parola, come in teoria si dovrebbe fare per educazione. Questo non vuol dire che l’opinione che entrambi abbiamo l’uno dell’altra sia cambiata, perché non credo possa cambiare, la mia no…" ha dichiarato l'ex naufraga, che ha poi concluso: "...si va oltre, non siamo amici ma abbiamo condiviso un’esperienza straordinaria, siamo solo persone intelligenti che si rispettano consapevoli del fatto che non abbiamo nessuna affinità".

