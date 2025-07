Isola dei Famosi, Omar Fantini "L'incidente di Loredana è stato veramente un momento tragico"

News VIP

Il 52enne bergamasco, comico e conduttore Omar Fantini, è stato uno grandi protagonisti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. A Fanpage, Omar ha parlato della sua lunga avventura in Honduras

Omar Fantini ha deciso di mettersi in gioco all’Isola dei Famosi e, intervistato da Fanpage, ha raccontato un’esperienza ricca di emozioni, sorprese e anche qualche momento di vera paura. Uno su tutti? L’incidente in diretta di Loredana Cannata durante la prova in apnea.

Isola 2025, Omar Fantini: "Mi porto a casa due amicizie bellissime: Jey Lillo e Mario Adinolfi"

"È stato terribile" ha raccontato Omar. "Voi da casa avete visto un momento in cui non riusciva a risalire, ma noi lì… abbiamo vissuto tutto. La regia ha cambiato inquadratura, ma intanto dieci persone, compreso il medico, si sono tuffate in acqua per salvarla. Operatori, microfonisti, chiunque potesse aiutare. È stato davvero un momento tragico, la tensione era altissima. Eppure lei ha reagito da vera Wonder Woman".

Non solo paura e adrenalina, però. L’isola per Omar è stata anche terreno fertile per nuovi legami.

"Mi porto a casa due amicizie bellissime: Jey Lillo e Mario Adinolfi Con Jey si è creata subito una sintonia: battute brutte, risate, supporto reciproco. Era diventato la mia ancora nelle ultime settimane. E con Mario… beh, lui è stata una sorpresa. Sono arrivato con molti pregiudizi, lo ammetto, ma ne esco con un amico straordinario"

Fantini ha descritto Adinolfi come un uomo curioso e rispettoso, "affamato di storia", capace di sostenere le sue posizioni senza mai essere offensivo o arrogante. "Anche quando io lo prendevo in giro per la religione – con il mio solito sarcasmo – lui rideva e rispondeva con classe. Questo è il piccolo miracolo che mi porto a casa".

E per chi si chiedesse com’è finita la famosa lite con Dino Giarrusso, Omar chiarisce tutto: "

"È scoppiata durante la pelota honduregna. Un momento di furore agonistico, ci siamo spinti troppo oltre. Lui ha fatto una presa scorretta, io ho reagito male. Ma ci siamo parlati, stretti la mano e chiusa lì. Nessuno strascico".

Riflettendo sul percorso di Dino, ha aggiunto.

"All’inizio ci siamo anche legati, poi il suo atteggiamento un po’ egocentrico lo ha isolato dal gruppo. Ma l’Isola esaspera tutto: ti stanca, ti affama, ti mette alla prova. E forse, a volte, tira fuori lati di noi che non sono neanche quelli veri".

Una cosa è certa: Omar Fantini lascia l’Honduras con nuove consapevolezze, due amici sinceri e qualche battuta amara da raccontare. Perché, come dice lui stesso,“l’Isola è una prova, ma anche un’occasione per riscoprirsi”.

