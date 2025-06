Isola dei Famosi, Cristina Plevani finalista: "Questa esperienza mi ha tirato fuori l'anima" (VIDEO)

News VIP

Cristina Plevani è una delle finaliste della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha dichiarato l'amata naufraga subito dopo la semifinale del reality show condotto da Veronica Gentili.

La Semifinale de L'Isola dei Famosi ha visto la proclamazione dei primi finalisti della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. I naufraghi che si contenderanno la vittoria finale sono: Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani, Omar Fantini e uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

Cristina Plevani finalista: le prime parole dopo la semifinale de L'Isola

Nel corso della semifinale de L'Isola dei Famosi 2025, andata in onda lo scorso mercoledì 25 giugno in prima serata Canale 5, il pubblico ha deciso che a disputarsi la vittoria finale saranno Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Cristina Plevani, Omar Fantini e uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. L'ex tronista di Uomini e Donne e il giovane illusionista campano sono al televoto e scopriranno solo durante la prossima diretta il loro destino.

Tra i naufraghi già in finale c'è Cristina, che subito dopo l'ultima puntata del reality show non è riuscita a nascondere la sua felicità ed emozione per il traguardo raggiunto. Tornata su Playa Dos, infatti, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello si è lasciata andare a un lungo abbraccio con la compagna di avventura Loredana Cannata.

L'emozione di Cristina dopo la semifinale

Cristina Plevani è una delle finaliste ufficiali della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. La vincitrice del primo e indimenticabile Grande Fratello è stata una delle protagoniste indiscusse del popolare reality show condotto da Veronica Gentili. Sincera, leale, ma anche molto schietta e determinata. Durante il suo percorso in Honduras, Cristina ha dimostrato di avere carattere, riuscendo a tenere testa a tutti i suoi compagni di avventura, e ha instaurato rapporti veri di amicizia come quello con Mario Adinolfi.

La finale, quindi, rappresenta la ciliegina sulla torta del suo intenso percorso in Honduras. Tornata su Playa Dos subito dopo la semifinale, la naufraga non è riuscita a trattenere il suo entusiasmo: "Che bello, che emozione". Chiamata poi nel Confessionale, la Plevani ha dichiarato: "Io sono arrivata sull'isola chiusa, molto ermetica, e con la paura di mostrarmi. L'Isola mi ha tirato fuori l'anima".

Riuscirà a sbaragliare tutta la concorrenza e conquistare il montepremi finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata di questa edizione de L'Isola, che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

