Isola dei Famosi, Cristina Plevani critica Chiara Balistreri: "Quando non c'è Teresanna sei completamente diversa"

Cristina Plevani si sbilancia sul comportamento di Chiara Balistreri a L'Isola dei Famosi. Secondo lei, invece di restare in secondo piano rispetto a Teresanna Pugliese, la giovane naufraga dovrebbe imparare a brillare di luce propria.

Chiara Balistreri è una delle concorrenti più amate e apprezzate della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato Cristina Plevani: per lei dovrebbe imparare a brillare di luce propria invece di mettersi in secondo piano rispetto a Teresanna Pugliese.

Cristina Plevani e Chiara Balistreri a confronto a L'Isola dei Famosi

Lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Tre i concorrenti al televoto e che rischiano quindi l'eliminazione dal gioco: Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri. Nell'attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato, la giovane naufraga bolognese è finita a sorpresa nel mirino di Cristina Plevani.

Convinta che la giovane naufraga bolognese non abbia colto correttamente le critiche ricevute dal gruppo, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello ha deciso di affrontarla per invitarla a uscire fuori e brillare di luce propria, invece di nascondersi dietro a Teresanna, che con il suo carattere forte spesso finisce per oscurare la sua personalità:

Se hai compreso il discorso...era un discorso fra noi e te per come vediamo te. Non hai compreso il senso, non era spettegolata nei confronti di Teresanna. Lei è una donna forte, con un carattere forte...ti abbiamo dato solo un consiglio su come ti vediamo. Tu continui a dire che ti sai difendere ma non c'entra niente. Non comprendi...abbiamo notato che quando non c'è Teresanna sei completamente diversa con tutti. Brilla di luce tua perché lei è forte, ha un carattere che ti oscura.

Cristina Plevani critica Chiara Balistreri: la reazione di Teresanna Pugliese

Cristina Plevani sembra avere le idee molto chiare su Chiara Balistreri! La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello è infatti convinta che la giovane naufraga dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi si nasconde spesso dietro al carattere forte di Teresanna Pugliese e per questo ha deciso di affrontarla e rivelarle il suo pensiero sulla loro amicizia nata in Honduras. "Io non ho bisogno di essere protetta" ha sbottato la bolognese.

Il discorso di Cristina, però, non è per niente piaciuto all'ex tronista di Uomini e Donne, che si è schierata apertamente dalla parte di Chiara difendendo il loro rapporto. "Non c'è sudditanza come pensate" ha dichiarato Teresanna "Avete fatto una cattiva fotografia della situazione. Non avete veramente più niente a cui pensare. Non siamo a casa, se ho chiesto l'aiuto probabilmente avevo bisogno di lei. Siamo amiche, c'è un rapporto vero". Le due riusciranno a far ricredere i loro compagni di avventura? L'appuntamento con il reality show condotto da Veronica Gentili è per lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

