Isola dei Famosi, Cristina Plevani contro Tina Cipollari: "A volte è trash, alcune battute non mi piacciono"

Cristina Plevani, vincitrice dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo e, tra i vari argomenti trattati, ha detto la sua anche su Uomini e Donne e sulle recenti dichiarazioni di Mario Adinolfi.

Isola dei Famosi, Cristina Plevani spinge Mario Adinolfi come opinionista a Uomini e Donne

Il giornalista, infatti, aveva espresso il desiderio di entrare nel programma di Maria De Filippi come opinionista, suscitando la replica immediata di Tina Cipollari, che aveva ribadito come il ruolo fosse già “al completo”.

A quel punto la Plevani, amica di Adinolfi, ha preso le sue difese e non ha risparmiato critiche alla celebre opinionista:

“Tina a Uomini e Donne è trash, va bene, funziona. Mario non le toglierebbe nulla, forse abbasserebbe la cresta a qualcuno.

A volte c’è anche un body shaming che io eviterei, quando si criticano, anche per gioco, le donne o gli uomini che sono nel parterre. Però questo è un mio gusto. Lo fa per spettacolo ma a me non piace, ecco. Alcune esternazioni non mi piacciono”.

Mario Adinolfi si candida come opinionista a Uomini e Donne ma la Cipollari lo gela

Negli ultimi giorni Mario Adinolfi è tornato a far parlare di sé, questa volta non per questioni politiche o polemiche, ma per un contesto del tutto diverso: Uomini e Donne. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha infatti confessato a Lorenzo Pugnaloni che il suo sogno sarebbe quello di diventare opinionista nel celebre programma di Maria De Filippi.

In un’intervista a Fanpage, Adinolfi ha spiegato la sua vera passione per il dating show pomeridiano, che segue quotidianamente: “Lo guardo tutti i giorni, è il mio guilty pleasure. Mi appassiono al Trono Over, soprattutto alle vicende di Gemma, mentre i giovani tronisti mi annoiano”. Secondo lui, il format della De Filippi è molto più che semplice intrattenimento: una vera “commedia umana contemporanea”, capace di raccontare sentimenti e dinamiche sociali al pari di importanti e famose sceneggiature teatrali.

Nonostante il tono scherzoso, Adinolfi ha ammesso che la sua rimane solo un’idea, consapevole dell’enorme successo già consolidato del programma: “Sarebbe come pretendere di insegnare a Maradona a calciare di sinistro”.

Alla sua auto-candidatura è seguita la replica secca di Tina Cipollari, storica opinionista, che ha liquidato la questione con poche parole: “No grazie, siamo al completo”. Una risposta che Adinolfi si aspettava e che ha accolto con ironia: “È normale che Tina voglia difendere il suo regno del trash, raggiunge vette inarrivabili. Nessuno glielo tocca”.

Tra provocazione e sincero entusiasmo, Adinolfi sembra davvero affascinato dal mondo di Uomini e Donne, pur sapendo che la sua proposta resterà con ogni probabilità un sogno nel cassetto.

