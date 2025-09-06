Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Vittima di minacce, denunciare è necessario"

News VIP

L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi Chiara Balistreri ha rivelato di aver ricevuto diverse minacce sotto i suoi ultimi post Instagram: ecco cosa ha raccontato.

Chiara Balistreri è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi: la giovane naufraga è stata la prima a essere eliminata dal reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili e ha raccontato in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni di essere stata nuovamente vittima di minacce sotto i suoi ultimi post social.

Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Ho ricevuto minacce"

Chiara Balistreri è diventata nota per aver denunciato apertamente, in un video sui social, le minacce e gli abusi subiti dall'ex fidanzato, Gabriel Costantin. La loro storia è iniziata quando la ragazza aveva 14 anni, nel 2017 ed è poi terminata nel 2022: durante tutto l'arco della loro storia, Costantin è stato violento con lei e solo quando Chiara ha trovato il coraggio di denunciare il suo incubo è finito. Condannato ai domiciliari, Costantin è riuscito a fuggire, ma è stato poi catturato in Romania, a novembre 2024.

Chiara Balistreri ha deciso non solo di diventare un simbolo per tutte le ragazze che hanno subito violenza, ma anche di aiutarle in maniera concreta, dando vita all'associazione Scarpetta Rossa. Dopo l'esperienza nel reality di Veronica Gentili, Chiara è tornata alla sua vita quotidiana, continuando a condividere messaggi di coraggio e speranza sui social. Purtroppo, di recente, è stata nuovamente vittima di minacce e insulti online e di questa situazione difficile ha raccontato in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni.

Isola dei Famosi, Chiara Balistreri e le minacce online: "Situazione orribile"

Intervistata per il format Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni, l'ex naufraga Chiara Balistreri ha rivelato di avere l'impressione di essere di nuovo in un incubo e che questa volta a minacciarla è stato un consanguineo dell'ex fidanzato Gabriel Costantin. L'ex naufraga ha rivelato che sotto i suoi ultimi post sono apparse minacce e insulti. Non si tratta dei soliti commenti offensivi degli haters, ma di minacce pesanti alla sua persona e alla sua famiglia, soprattutto sua madre.

Chiara ha ammesso di aver deciso di denunciare e di aver trascorso diverse ore alla questura per porre fine a questa situazione: "Dato e visto che io questi tipi di minacce li ho ricevuti per anni e sono letteralmente gli stessi con i quali anni fa e mesi fa ho fatto altre integrazioni di denuncia". L'ex naufraga ha anche aggiunto che gli insulti provengono da profili fake, creati appositamente e che ognuno di essi "scrive minacce, commenti di tutti i tipi, dove attaccano me e mia madre" ha raccontato. La denuncia al momento è stata fatta contro ignoti, ma l'ex naufraga è convinta che dietro tutto ci sia un parente dell'ex, dato che i like e i commenti sono arrivati sotto i post che riguardavano Gabriel Costantin:

"Suo cugino, che mi ha sempre anche lui minacciato durante la latitanza di Gabriel, non si era più fatto sentire. Poi casualità, circa una settimana fa, inizia a mettermi like e a seguirmi su Tik Tok e Instagram, inizia a mettermi tutti questi like, inerenti solo e esclusivamente a Gabriel, e poi perché proprio con la polizia, prendendo gli screen dei messaggi che mi mandavano mesi fa: sono praticamente identici"

Infine, è arrivato un appello alle donne: Chiara Balistreri ha invitato le ragazze in ascolto a non smettere di parlare di violenza e che l'associazione Scarpetta Rossa esiste per aiutare tutte coloro che ne hanno bisogno: "Non bisogna mai smettere di parlarne e bisogna assolutamente parlarne il più possibile e fare in modo che le cose cambino al giorno d’oggi, che una donna non si senta sola nel denunciare e soprattutto anche esporsi".

