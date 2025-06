Isola dei Famosi, Chiara Balistreri perdona Jasmin Salvati e si confronta con Mario Adinolfi (VIDEO)

News VIP

Tempo di confronti e bilanci a L'Isola dei Famosi. A poche ore dall'ultima diretta del reality show, la naufraga Chiara Balistreri ha deciso di affrontare prima Jasmin Salvati e poi il giornalista Mario Adinolfi.

Tempo di confronti e perdoni a L'Isola dei Famosi. A distanza di alcuni giorni dall'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, la giovane naufraga Chiara Balistreri ha deciso di perdonare Jasmine Salvati e confrontarsi con il discusso giornalista Mario Adinolfi.

Jasmin Salvati chiede scusa a Chiara Balistreri, che la perdona

È tornato il sereno tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati a L'Isola dei Famosi. Dopo le incomprensioni degli ultimi giorni, l'ex volto di Italia Shore ha cercato un confronto con la giovane naufraga bolognese e provato a chiarire quanto accaduto: "Quella frase è stata di pessimo gusto, una cosa assolutamente non pensata". Il riferimento è al grave comportamento assunto durante l'ultima settimana quando aveva duramente e inaspettatamente accusato la sua compagna di avventura di aver parlato della sua drammatica storia personale solo per ottenere consensi e visibilità.

Pur ammettendo di essere rimasta molto ferita, Chiara ha deciso di perdonare Jasmin, che durante l'ultima puntata del reality show era stata rimproverata in diretta anche dall'opinionista Simona Ventura. "Sono pronta ad accettare le tue scuse, le ho accettate. Porterei un messaggio negativo a me stessa se non ti dessi un'altra opportunità" ha dichiarato la naufraga bolognese all'ex di Spadino, invitandola a raccontare anche la sua storia in Honduras perché potrebbe essere d'aiuto ad altre persone "Tutto quello che ci succede, di bello o brutto, parlane. Non voglio che tu venga crocifissa per questa cosa né fuori, né qua". Visibilmente dispiaciuta, Jasmin ha chiarito ancora una volta la sua posizione e rinnovato le sue scuse a Chiara, che ha rivelato di aver apprezzato molto il suo gesto:

Leggi anche Alessia Fabiani svela per chi fa il tifo a L'Isola dei Famosi

A tutti è successo qualcosa di brutto o di drammatico. Non è una gara a chi ha sofferto o ha avuto la storia peggiore. Parlane, può aiutare altre persone. Io quando ero in quella situazione mi ero ripromessa una cosa: non sarò mai quella sofferenza che ho vissuto. Non farò mai in modo che quella sofferenza mi cambi in peggio, perché sarebbe stato diventare come chi mi ha ferito e chi mi ha fatto del male.

Chiara chiarisce con Jasmine e poi affronta Adinolfi

Dopo aver perdonato Jasmin Salvati, Chiara Balistreri ​si è resa protagonista di un inaspettato e sincero confronto con Mario Adinolfi. I due naufraghi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si sono trovati a parlare, questa volta in modo più pacato e sereno. "Non sopporto le tue idee, il modo che hai di esporle, il tuo personaggio" ha dichiarato la giovane naufraga bolognese rivelando di non condividere le idee del giornalista e il fatto che lui si sia creato un personaggio.

Con grande verità e sincerità, la Balistreri ha poi continuato spiegando di non avere pregiudizi nei suoi confronti. Parole, però, che non hanno convinto Adinolfi, che ci ha tenuto a sottolineare di non avere nulla contro la ragazza, nonostante il loro rapporto in Honduras non sia iniziato nel migliore dei modi: "Non mi verrebbe mai da dire una frase del genere, anzi, io ti supporto". Dopo questo confronto, i due concorrenti del reality show riusciranno a trovare un equilibrio per poter andare avanti insieme in questa avventura?

Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo mercoledì 11 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto questa settimana ci sono tre donne: Jasmine Salvati, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. Chi uscirà?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.