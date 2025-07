Isola dei Famosi, chi sarà l'eliminato tra Jey Lillo e Teresanna Pugliese? I sondaggi

News VIP

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il decimo e ultimo appuntamento con L'Isola dei Famosi. Al televoto si sfidano Jey Lillo e Teresanna Pugliese. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

In aperta della puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura all'Isola? Il naufrago che vincerà la nomination diventerà il qunto finalista ufficiale dell'edizione dopo Omar Fantini Cristina Plevani, Loredana Cannata e Mario Adinolfi.

I sondaggi online sono piuttosto incerti. Al momento, il favorito sarebbe Jey.

Sul forum dell'Isola, Al primo posto si posiziona Jey con il 54%, al secondo Teresanna con il 45%.

Su Reality Edition, Al primo posto Teresanna con il 38%, al secondo Jey con il 62%

Isola dei Famosi: le anticipazioni di mercoledì 2 luglio

Oggi, mercoledì 2 luglio, in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la finale de “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Una puntata da non perdere ricca di momenti decisivi e colpi di scena: chi tra Cristina Plevani, Loredana Cananta, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Jey Lillo si aggiudicherà la vittoria? (clicca qui per vedere chi è il favorito per i bookmakers)

I finalisti dovranno affrontare alcune prove individuali che li costringeranno ad andare oltre i propri limiti.

Per ognuno di loro, inoltre, sono attese grandi sorprese e profonde emozioni.

Per la prima volta, i concorrenti rimasti in gioco avranno la possibilità di vedere come sono realmente cambiati dopo due mesi sull’Isola.

In studio tutti gli ex naufraghi.

Una serie di televoti flash decreterà il vincitore di questa edizione de L’Isola dei famosi.

