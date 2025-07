Isola dei Famosi, chi è il favorito per la vittoria finale per i bookmaker, le quote aggiornate

News VIP

Stasera andrà in onda la finale de Isola dei Famosi 2025: chi è il favorito secondo i bookmaker?

L’attesa cresce per l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda oggi, in prima serata su Canale 5. A condurre questa attesissima finale ci sarà ancora una volta Veronica Gentili, accompagnata dall’opinionista Simona Ventura e con Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, pronto a consegnare il trofeo al vincitore di questa edizione.

Isola 2025: chi si aggiudicherà la vittoria?

Come ogni anno, l’attenzione non è rivolta solo ai momenti clou dello show, ma anche ai pronostici che stanno infiammando il web e le agenzie di scommesse. Le quote, infatti, hanno già delineato una possibile gerarchia tra i naufraghi rimasti in gara, regalando sorprese e ribaltamenti inattesi.

Dopo l’ultima semifinale, abbiamo già i nomi dei quattro concorrenti che si sono assicurati un posto in finale: Omar Fantini Cristina Plevani, Loredana Cannata e Mario Adinolfi

Il quinto finalista sarà deciso dal pubblico a casa attraverso l’ultimo televoto aperto, che vede contrapposti Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Secondo i bookmaker, Teresanna – ex protagonista di Uomini e Donne – parte favorita, ma sul web si registra un crescente sostegno per il “mago partenopeo” Jey, che potrebbe sorprendere tutti con un’inattesa rimonta.

Al momento, la favorita assoluta per la vittoria finale è Cristina Plevani, la cui quota è ferma a 3.00 su tutte le principali piattaforme di scommesse, da Lottomatica a Sisal, passando per GoldBet. A 25 anni dalla sua storica vittoria nella prima edizione del Grande Fratello, Cristina potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua carriera nei reality.

A insidiarla c’è Mario Adinolfi, un personaggio divisivo che ha attirato sia consensi che critiche. Secondo alcuni spettatori, il suo percorso sarebbe stato favorito dagli autori, ma resta molto apprezzato da una parte del pubblico, soprattutto quella più conservatrice.

Attenzione anche a Teresanna Pugliese: qualora vincesse il televoto, potrebbe trasformarsi in una concorrente molto competitiva. Le sue quote oscillano tra 3.50 e 3.70, segno che le agenzie non la escludono affatto dalla corsa al titolo.

Più indietro nelle preferenze troviamo Omar Fantini e Loredana Cannata, con quote comprese tra 6.00 e 7.00.

Infine, Jey Lillo – nel caso riuscisse a guadagnarsi l’ultimo posto in finale – la sua quota si aggira intorno all’11.00, rendendo difficile un suo clamoroso trionfo.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi