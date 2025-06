Isola dei Famosi, Camila Giorgi torna a parlare del suo ritiro: cosa ha svelato

News VIP

Camila Giorgi torna a parlare del suo ritiro a L'Isola dei Famosi poi svela quanti chili ha perso in Honduras.

Questa è davvero l’edizione più difficile della storia de L’Isola dei Famosi e lo testimoniano i tantissimi ritiri che ci sono stati già dalla prima settimana di permanenza dei naufraghi in Honduras. Anche Camila Giorgi ha lasciato ed è tornata a parlare sui social della questione, rivelando poi quanti chili ha perso.

Isola dei Famosi, Camila commenta il suo ritiro

Veronica Gentili lo aveva premesso: quest’anno nessuna pietà per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Questa sembra essere davvero l’edizione più dura e complicata di sempre e i concorrenti lasciano il reality show di Canale 5, a costo di pagare salatissime penali, senza pensarci due volte. È record di ritiri e la produzione corre ai ripari inserendo tre nuovi naufraghi che già si fanno notare come Jasmin Salvati protagonista di uno scontro con Chiara Balistreri. I fan del programma ambientato in Honduras stanno assistendo ad un vero e proprio esodo di concorrenti, messi a dura prova dalle condizioni climatiche, dall’iniziale assenza di fuoco e dalle razioni di riso ridotte all’osso che rendono il loro umore sempre più instabile e tutti sempre più nervosi.

Le discussioni sono all’ordine del giorno quasi quanto gli abbandoni, e tra questi c’è stato anche quello a sorpresa di Camila Giorgi. La campionessa di tennis ha comunicato la sua intenzione di abbandonare a causa di problemi familiari, ammettendo di avere una situazione complicata a casa per problemi di salute, che richiedeva la sua presenza essendo i suoi familiari in Argentina. Verità? Secondo Gabriele Parpiglia la situazione non sarebbe esattamente questa, bensì un atteggiamento poco collaborativo della sportiva nei confronti della produzione. Ora, tuttavia, Camila è tornata a parlare della questione sui social.

Isola dei Famosi, Camila rivela i chili persi

Dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi annunciando di dover tornare a casa per occuparsi di alcuni importanti problemi familiari, Camila Giorgi è finita al centro dei pettegolezzi, dato che Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che non sarebbe stato questo il motivo del ritiro. La campionessa di tennis, tuttavia, è tornata sulla questione sulla sua pagina personale Instagram, rispondendo alle domande di alcuni fan e ribadendo di essersi ritirata per problemi familiari.

Ovviamente è escluso il suo ritorno in Honduras, ma anche perché le regole del gioco non lo permetterebbero: Camila avrebbe modo di conoscere meglio le dinamiche dall’esterno oltre che di tornare più in forma perché ben nutrita e pronta psicologicamente alla permanenza sull’isola. Nel frattempo, sempre sui social, Giorgi ha svelato quanti chili ha perso ovvero ben 6 chili in pochissimi giorni.

