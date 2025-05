Isola dei Famosi, ascolti in calo per il reality: chiusura anticipata?

News VIP

Gli ascolti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi hanno subito un calo: si ipotizza una chiusura anticipata per il reality?

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è iniziata da appena qualche settimana, eppure, un calo di ascolti della trasmissione di Canale 5 potrebbe far pensare a una possibile chiusura anticipata del reality.

La nuova edizione del game adventure Mediaset era partita sotto i migliori auspici e con alcuni nuovi ingressi molto promettenti, come la conduttrice Veronica Gentili, che ha dato prova di essere perfetta per il ruolo che le è stato affidato. Anche la scelta di Simona Ventura come unica opinionista e quella di Pierpaolo Pretelli in veste di inviato in Honduras erano state accolte in maniera positiva dal pubblico.

Il cast di naufraghi spaziava da ex volti dei reality, come Teresanna Pugliese, Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano, a personalità dello sport e del mondo politico, e faceva ben sperare, promettendo ai telespettatori liti e tensioni, ma anche momenti di divertimento. Tuttavia, nel giro di poche settimane, sono stati ben sei i naufraghi che hanno scelto di abbandonare il reality show e tra loro c'erano diversi concorrenti su cui il pubblico contava maggiormente, come Antonella Mosetti.

Dati questi addii continui, anche gli ascolti della trasmissione ne hanno risentito maggiormente e questo ha fatto avanzare la scoraggiante ipotesi di una chiusura anticipata per la trasmissione. Che sia davvero così?

A svelare questa indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni sul suo LolloMagazine.it. Secondo il giornalista, infatti, la finale del reality show de L'Isola dei Famosi non andrà in onda come previsto a luglio, concludendo il programma poco prima dell'inizio di Temptation Island, ma sarà trasmessa a metà o fine giugno al massimo.

Questo cambio di programmazione sarebbe dovuto a un calo di ascolti del reality show, dovuto in parte ai continui ritiri dei naufraghi. Sebbene si preveda l'arrivo di nuovi naufraghi a rimpinguare le fila decimate del cast, il pubblico non sembra aver mostrato molto interesse per il reality, al punto che gli ascolti ne hanno risentito.

Secondo alcune fonti interne a Mediaset, la scelta di chiudere in maniera anticipata L'Isola dei Famosi avrebbe come scopo quello di limitare i danni di immagine al format, dopo la scorsa edizione, non particolarmente fortunata.

