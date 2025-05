Isola dei Famosi: I ritirati si godono la vita nel resort in Honduras e scatenano le polemiche

News VIP

Le IG Stories pubblicate da Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e Spadino hanno acceso le polemiche. Gli ex naufraghi che hanno deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi, sono apparsi felici e spensierati sollevando critiche da parte dei telespettatori.

Negli ultimi giorni L’Isola dei Famosi ha visto un vero e proprio esodo volontario da parte di diversi concorrenti, mettendo ulteriormente in crisi un’edizione già costellata da polemiche e malcontento. Dopo i ritiri di Angelo Famao, Leonardo Brum e Camila Giorgi, altri tre naufraghi hanno deciso di lasciare il gioco: Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e Spadino.

Isola 2025: Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e Spadino si godono l'hotel e soggiorno in Honduras dopo il ritiro

I tre ex concorrenti hanno abbandonato volontariamente il reality, e attualmente si trovano ancora in Honduras, in attesa del rientro in Italia. Nel frattempo, sono tornati attivi sui propri canali social, dove documentano con ironia e leggerezza la loro nuova "vacanza" post-reality. Nunzio e Spadino, ad esempio, hanno pubblicato un video scherzoso in cui ballano sulle spiagge honduregne, annunciando con allegria il loro ritorno in Italia. Antonella Mosetti, invece, ha inizialmente postato alcune immagini in cui si mostrava rilassata, sdraiata al sole in costume, all’interno del resort che li ospita.

Tuttavia, i contenuti condivisi dagli ex naufraghi hanno acceso una bufera mediatica. Molti utenti, infatti, hanno interpretato le sue storie Instagram come un gesto di scarsa sensibilità e rispetto verso il programma e soprattutto verso il pubblico.

La risposta della Mosetti non si è fatta attendere: ha pubblicato alcune storie con tono evidentemente polemico. Tra queste, una recitava:

"Vi immagino tutti riuniti a sparlare di me con questa canzone in sottofondo" (con sottofondo musicale del Pulcino Pio),

seguita da:

"Una leonessa non fa mai a gara con le gatte morte"

e infine:

"Il denaro è uno strumento, non l’obiettivo. L’obiettivo è la libertà. Ricordatelo".

Le sue parole sono state lette da molti come delle frecciatine rivolte ai detrattori, ma anche come una rivendicazione del suo diritto a scegliere per sé e a vivere liberamente le conseguenze. Nel frattempo, il clima vissuto dagli ex naufraghi in Honduras è ben diverso da quello sull’isola vera e propria. Se per la Mosetti, Nunzio e Spadino le giornate scorrono tra risate e spiagge tropicali, per chi ha scelto di restare in gioco la situazione continua a farsi sempre più tesa. I concorrenti rimasti stanno affrontando fame, stanchezza e le difficoltà della convivenza, mentre si moltiplicano i ritiri e cresce l’incertezza sul futuro del programma che, si ipotizza nelle ultime ore, potrebbe chiudere anticipatamente. Non per gli ascolti ma per la difficoltà da parte dei concorrenti che dovrebbero continuare la loro avventura fino a luglio.

