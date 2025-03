Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese concorrente della prossima edizione?

News VIP

Per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi potrebbe entrare nel cast anche Teresanna Pugliese, nota ex tronista di Uomini e Donne. Ecco l'ultima indiscrezione!

Il cast dell'Isola dei Famosi potrebbe arricchirsi di un altro volto noto al pubblico di Canale 5: Teresanna Pugliese, storica ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe sostenuto il provino per diventare naufraga della prossima edizione del reality show.

Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese nel cast della prossima edizione?

L'Isola dei Famosi tornerà nel palinsesto di Mediaset nei prossimi mesi, dopo la fine del GF e di The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Sulla prossima edizione del game adventure di Canale 5 sono iniziate già a circolare le prime voci per quanto riguarda i papabili naufraghi e l'ultima vede protagonista del programma una nota ex tronista, Teresanna Pugliese.

Dopo l'esperienza nel dating show condotto da Maria De Filippi, Teresanna Pugliese ha raggiunto una certa notorietà, grazie anche al suo lavoro da influencer e per lei potrebbero aprirsi le porte di un nuovo programma tv.

Secondo una recente indiscrezione, riportata da Alberto Dandolo su Dagospia, sembra che dopo Delia Duran e Nicole Murgia - quest'ultima ha manifestato interesse per il reality show - anche Teresanna Pugliese potrebbe essere coinvolta nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il giornalista ha rivelato, infatti, che Teresanna Pugliese avrebbe sostenuto il provino per entrare nel programma e avrebbe ricevuto esito positivo:

"È stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…”

Isola dei Famosi, ecco i possibili naufraghi della nuova edizione

La prossima edizione de L'Isola dei Famosi partirà in ritardo rispetto al previsto, ma è oramai certo che anche quest'anno tornerà in onda il reality show e il suo debutto potrebbe avvenire subito dopo la fine di The Couple, il nuovo programma tv Mediaset che inizierà non appena terminerà il GF. La conduzione dell'adventure game potrebbe cambiare, dato che si vocifera che sarà Veronica Gentili a sostituire Vladimir Luxuria, che tornerebbe a occupare il posto di opinionista insieme a Dario Maltese. Cambiamenti in vista anche per l'inviato del programma: al posto di Alvin, come rivelato da TvBlog, potrebbe esserci Pierpaolo Pretelli.

Alcuni dei nomi che hanno iniziato a circolare, per ora senza alcun conferma ufficiale, sono quelli dell'ex tennista italiana Camilla Giorgi, della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, dell ciclista campionessa del mondo su pista, Letizia Paternoster. Ma anche due noti ex vipponi ed ex coppia del GF potrebbero approdare nel reality.

Deianira Marzano ha riportato l'indiscrezione secondo cui "una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom".La coppia di ex vipponi potrebbe essere quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma anche Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ex concorrenti dell'edizione 2023/2024 del GF che ha annunciato negli scorsi mesi la fine della loro storia

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi