Isola dei Famosi, anche Zeudi Di Palma nel cast della nuova edizione? Spunta un'indiscrezione!

News VIP

Dopo il GF, Zeudi Di Palma potrebbe entrare nel cast de L'Isola dei Famosi? Ecco l'ultima indiscrezione sull'ex Miss Italia.

Zeudi Di Palma è una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello: l'ex Miss Italia è entrata a metà del gioco e, a poco a poco, ha conquistato una buona fetta di consensi da parte del pubblico, emozionando con il suo coming out e la sua storia personale. Pur essendo entrata solo in un secondo momento, Zeudi è stata la terza concorrente a ottenere il titolo di finalista. E sembra che, dopo il GF, possa aprirsi per lei la strada di un altro reality: quello dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Zeudi Di Palma prossima concorrente dell'Isola dei Famosi?

Zeudi Di Palma potrebbe entrare nel cast de L'Isola dei Famosi, il noto reality show di Canale 5 che vede i concorrenti diventare naufraghi e trascorrere alcune settimane in Honduras, vivendo all'addiaccio e sfidandosi in prove talvolta estreme. Ora che la nuova edizione è in procinto di partire, si sono già diffuse le prime indiscrezioni sul cast dei concorrenti: dopo i nomi di Teresanna Pugliese e Angelo Madonia, ora, anche quello di Zeudi Di Palma si è unito al calderone di papabili naufraghi.

L'ex Miss Italia è una delle attuali concorrenti del GF, nonché finalista e tra le favorite per la vittoria. Stando a un'indiscrezione riportata da Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembra proprio che dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini per Zeudi Di Palma si apriranno le porte di un nuovo programma tv. Sui social, infatti, prima Venza e poi l'esperta di gossip Deianira Marzano hanno postato una storia nella quale rivelavano che per Zeudi ci sarebbe già un contratto di lavoro per entrare nel cast di un noto programma tv dopo il GF.

Amedeo Venza ha riportato quanto segue: "Contratto di lavoro in arrivo per Zeudi, pare che un noto programma la vorrebbe nel cast della prossima edizione. Al momento non possiamo dire altro". A questa storia Instagram, ricondivisa da Marzano, la gossippara ha aggiunto il nome del suddetto programma: "Ben presto potreste vederla all'Isola dei Famosi!".

Isola dei Famosi, tutto sulla nuova edizione del reality

Nelle ultime ore, Mediaset ha pubblicato il primo annuncio ufficiale sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, svelando che alla sua conduzione troveremo Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene. I rumors sul cambio di conduzione si erano diffusi nelle ultime settimane e davano per certo il nome della giornalista, mentre a Vladimir Luxuria e Dario Maltese sarebbe spettato il ruolo di opinionisti e a Pierpaolo Pretelli quello di inviato.

La scelta di Veronica Gentili è dipesa dall'intenzione di Mediaset di esprimere al meglio il nuovo potenziale del reality show: "La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality". Stando a quanto riferisce Fanpage.it, la data esatta d'inizio del programma sarà mercoledì 7 maggio, con i naufraghi che "partiranno alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, domenica 4 maggio".

In merito ai concorrenti, Mediaset ha rivelato che i concorrenti approderanno nell'ìarcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, "per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi