Isola dei Famosi, Alex Belli svela la penale choc del suo contratto: “Altro che ritiri facili!”

L'attore di Centovetrine Alex Belli, ed ex vippone della sesta edizione del Gf Vip, ha partecipato come naufrago nella decima edizione de L'Isola dei Famosi, un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, ha parlato della penale dei concorrenti nel reality show della sopravvivenza.

L’attuale edizione de L’Isola dei Famosi si sta distinguendo per un numero record di ritiri volontari: ben sette concorrenti hanno abbandonato il gioco prima del tempo, scatenando le critiche del pubblico (nella puntata di ieri, ha annunciato il ritiro anche Carly Tommasini). In molti, infatti, si stanno chiedendo come sia possibile che i naufraghi lascino così facilmente, apparentemente senza conseguenze. Una domanda che ha trovato risposta grazie all’intervento di Alex Belli, ex concorrente del reality nel 2015, durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia nel suo format 100% Parpiglia.

Isola dei Famosi, parla Alex Belli, ex naufrago della decima edizione: "Se ti ritiri non ricevi il cachet ma non paghi la penale"

L’attore, come riportato anche da Biccy, ha raccontato di quando partecipò al programma circa dieci anni fa, rivelando un dettaglio contrattuale che fa riflettere:

“Mai come quest’anno si è vista un’Isola dei ritiri. Quando partecipai io, c’era una penale altissima in caso di abbandono. Solo l’idea di andarsene faceva paura. Perché, diciamolo chiaramente, senza una penale seria cambia tutto. Anche io, dopo una settimana di fame, zanzare e stress, avrei potuto pensare: mi sono rotto, me ne vado. Ma poi pensi: se lascio mi tocca pagare 100.000 euro. E allora resisti. Quella penale è fondamentale, è ciò che tiene in piedi il gioco”.

Una cifra non da poco, che – come ha precisato Belli – era espressamente prevista nel contratto con la produzione, Banijay. In caso di ritiro anticipato, sarebbe stata proprio la casa di produzione a chiedere il pagamento della penale, scoraggiando quindi ogni tentazione di fuga.

Parpiglia ha poi confermato che le cose, oggi, sono molto diverse:

"Sapete come funziona adesso? Se ti ritiri, semplicemente non ricevi il cachet. Esci e non prendi soldi, ma non devi pagare nulla. Prendiamo ad esempio Angelo Famao: prima della partenza aveva in programma diverse serate, e con il successo del Napoli e della sua canzone diventata inno dei tifosi, ha capito che guadagnava dieci volte di più restando in Italia. E guarda caso si è ritirato. Ma allora – mi chiedo – perché scegliere certi personaggi?”

Un retroscena che offre una nuova chiave di lettura sulle dinamiche del programma e sui motivi che spingono certi concorrenti a mollare così in fretta. Senza una penale concreta, il gioco sembra perdere parte del suo spirito di sopravvivenza e sacrificio, trasformandosi – agli occhi dei telespettatori – in una semplice parentesi promozionale per i vip coinvolti. Ieri, mercoledì 28 maggio, è andata in onda la quarta puntata del reality show che ha registrato ancora un calo di ascolti con il 13,27% di share e 1.788.000 spettatori. Nel corso del nuovo appuntamento, ci sono tre nuovi ingressi che si spera possano riaccendere l'interesse da parte dei telespettatori dopo ben sei ritiri.

