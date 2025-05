Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di mercoledì 28 maggio

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 28 maggio, in prima serata su Canale 5, la quarta puntata de "L'’isola dei Famosi", il reality show condotto da Veronica Gentili affiancata in studio da Simona Ventura e e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato.

Oggi, mercoledì 28 maggio, in prima serata su Canale 5, in onda la quarta puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Isola 2025, le anticipazioni di mercoledì 28 maggio 2025

Questa sera, mercoledì 28 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza che continua a mettere alla prova mente, corpo e relazioni dei concorrenti in uno dei contesti più selvaggi del piccolo schermo.

A guidare la serata, come sempre, sarà Veronica Gentili, affiancata in studio dai Simona Ventura, che non manca mai di offrire spunti di riflessione, frecciatine e consigli. A commentare le dinamiche direttamente dall’Honduras ci sarà invece Pierpaolo Pretelli, sempre pronto a raccogliere a caldo le emozioni dei naufraghi.

La puntata di questa sera sarà particolarmente significativa, perché segnerà l'ingresso ufficiale di tre nuovi concorrenti che promettono di rimescolare completamente le carte in gioco: Ahlam El Brinis, modella ed ex volto di Miss Italia; Jey Lillo, ballerino e creator digitale molto seguito sui social; e Jasmin Salvati, già nota al pubblico per la sua partecipazione a “Italia Shore” e per la sua storia sentimentale con uno degli ex concorrenti, Spadino.

I tre nuovi naufraghi dovranno subito dimostrare di essere all’altezza della situazione: l’accoglienza non sarà morbida, perché il gruppo già formato sta vivendo una fase di forte tensione, tra prove fisiche massacranti, fame crescente e rapporti sempre più incrinati. Il tema centrale delle ultime puntate resta lo scontro tra generazioni, che coinvolge ormai apertamente buona parte dei concorrenti. I più giovani sembrano accusare il colpo della mancanza di comfort, mentre i veterani, forti di una maggiore resistenza mentale, faticano però a gestire i contrasti quotidiani. La convivenza si fa sempre più difficile

Uno dei momenti più attesi della serata sarà ovviamente l’esito del televoto. Tre concorrenti sono finiti in nomination: Mirko, Alessia e Patrizia. Chi tra loro dovrà abbandonare il sogno honduregno e fare ritorno in Italia? Il verdetto arriverà solo in diretta, dopo una serata che si preannuncia ricca di emozioni, colpi di scena e prove sempre più difficili.

Anticipazioni2024 - Le anticipazioni della puntat: 2024 - Le anticipazioni della puntata di mercoledì 28 maggio

La quarta puntata de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera in diretta a partire dalle 21.30 su Canale 5

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi