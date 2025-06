Isola dei Famosi, Ahlam in difficoltà rivela: "Jasmin mi ha detto che dovrei ritirarmi, ma io non mollo"

News VIP

I mosquitoes hanno messo a dura prova la resistenza di Ahlam El Brinis in Honduras. Presa da un momento di grande sconforto, la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi è scoppiata in lacrime.

È tutto pronto per la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera mercoledì 4 giugno 2025 su Canale 5. Nell'attesa, in Honduras, la giovane naufraga Ahlam El Brinis è stata costretta ad andare in infermeria per le numerose punture dei mosquitos.

Infortunio a L'Isola dei Famosi per Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis è approdata da pochi giorni in Honduras, ma la sua esperienza a L'Isola dei Famosi potrebbe già essere a rischio. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, la giovane naufraga è stata portata in infermeria. Il motivo? Gli insetti l’hanno punta sulle mani e sulle braccia e, per evitare il rischio di un’infezione dovuta al grattarsi, i medici hanno deciso di fasciarle le braccia.

Presa da un momento di sconforto per la situazione, la naufraga è scoppiata a piangere e svelato un inaspettato retroscena su Jasmin Salvati. Stando alle parole di Ahlam, l'ex fidanzata di Spadino l’avrebbe spinta verso il ritiro dal gioco: "Mi ha detto che dovrei ritirarmi, ma io non mollo, non mi ritirerei mai. Non esiste che esco così da qua a 29 anni. Piuttosto torno a casa completamente piena di bolle e piangerò a casa, ma da qua non mi ritirerò mai".

Leggi anche Il Codacons chiede la squalifica per Jasmin Salvati

A dire la loro anche Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Se il discusso giornalista l'ha invitata a portare pazienza, l'attrice ha cercato di consolare e rassicurare Ahlam: "Le bolle devono fare il loro corso, non grattarti, se sono sottopelle si sgonfiano e non lasciano segni. Non ti grattare, rischi di far uscire il sangue e di generare la crosta, com’è poi successo a me. Diventano solo puntini se non li tocchi, stai tranquilla". Riuscirà la modella padovana da infortunata a sopravvivere a L’Isola dei Famosi? Staremo a vedere.

Le anticipazioni della nuova puntata de L'Isola dei Famosi

Mancano poche ore alla quinta puntata de L'Isola dei Famosi. Tre i concorrenti al televoto e che rischiano di lasciare il gioco: Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. A sorpresa, però, tutti i naufraghi saranno a rischio esclusione perché questa sera ci sarà una doppia eliminazione. Chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il reality show condotto da Veronica Gentili?

Per i concorrenti ci sarà anche un’importante prova ricompensa che potrebbe mettere in difficoltà il leader. Non solo. Al centro delle polemiche, Jasmin Salvati, che durante la settimana si è lasciata andare a delle affermazioni contro Chiara Balistreri che hanno scatenato la dura reazione dei telespettatori. In studio saranno presenti Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini. L'appuntamento è per stasera, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21.30 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.