Isola dei Famosi, Ahlam El Brinis: "Non sono d'accordo con la vittoria di Cristina. Dino? Doveva essere squalificato"

L'ex naufraga Ahlam El Brinis torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi, rivelando di non essere d'accordo con la vittoria di Cristina Plevani e commentando la rissa scoppiata tra Omar Fantini e Dino Giarrusso.

L’Isola dei Famosi si è conclusa qualche settimana fa con la vittoria di Cristina Plevani. Tra i concorrenti della 19esima edizione vi è Ahlam El Brinis che, in un’intervista rilasciata a LolloMagazine, ha ricordato la sua esperienza in Honduras e colto l'occasione per lanciare qualche frecciatina ai suoi ex compagni di avventura.

Le rivelazioni di Ahlam El Brinis

Ahlam El Brinis è stata una delle naufraghe della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. La modella è sbarcata in Honduras dopo il ritiro dal gioco di Nunzio Stancampiano e Spadino ed è stata successivamente eliminata al televoto flash aperto tra i naufraghi dell'Ultima Spiaggia. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Ahlam ha fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e commentato alcune dinamiche che hanno animato il reality show di Canale 5 come la rissa scoppiata in acqua tra Omar Fantini e Dino Giarrusso:

Già dalla prima settimana sono stata presa d’assalto dai moschitos. Ho avuto una reazione allergica molto forte: mano e piede gonfi al punto da non riuscire a muovermi. Sono finita in infermeria e poi imbottita per giorni di antibiotici e cortisone. Fisicamente ero molto provata, ma ho stretto i denti e cercato di non farlo vedere. Nonostante tutto, ho fatto tutte le prove. Mi ero promessa che non mi sarei mai ritirata e così è stato [...] Ero lì con loro durante quella prova. Ho visto Dino afferrare Cristina, poi Omar…ed è stata una scena davvero forte. Secondo me Dino doveva essere squalificato. Omar ha reagito male, sì, ma l’ha fatto per difendere una donna. E mi è dispiaciuto moltissimo essere eliminata proprio in quella puntata, mentre qualcun altro avrebbe dovuto lasciare il gioco per la condotta e per il messaggio che stava dando in TV.

Ahlam critica Dino e commenta la vittoria di Cristina

Dopo aver detto la sua sull'accesa lite scoppiata in Honduras tra i naufraghi Omar Fantini e Dino Giarrusso, la modella Ahlam El Brinis ha ammesso di aver sofferto durante la sua permanenza a L'Isola dei Famosi a causa, in particolar modo, della presenza del giornalista ed ex Iena che non le ha permesso di raccontarsi come voleva. Motivo per cui sarebbe disposta a partecipare ad altri reality, come il Grande Fratello:

Avrei voluto raccontare molto della mia storia, ma una volta finita sulla spiaggia con Dino è diventato impossibile. Condividevo lo spazio con una persona che parlava solo di sé, che voleva essere sempre al centro della scena e totalmente disinteressata ad ascoltarmi o conoscermi. Ciò l’ho sofferto molto. Mi sono spenta emotivamente [...] Il Gf? Lì potrei finalmente farmi conoscere.

Dopo aver criticato il comportamento di Giarrusso, l'ex naufraga Ahlam ha detto la sua anche su Cristina Plevani e Loredana Cannata. Senza troppi giri di parole, la modella ha rivelato di non essere d'accordo con la vittoria dell'ex concorrente della prima iconica edizione del Grande Fratello. Secondo lei, avrebbe dovuto vincere l'attrice:

Nessun rancore ma non sono d’accordo. Cristina è stata molto invisibile per gran parte del programma. Ha dato poco a livello emotivo e di contenuto e ha sempre cercato di rimanere in ombra. Secondo me, è stata una strategia per arrivare fino alla fine. Ci sono state persone che hanno dato molto di più e meritavano la vittoria. Loredana meritava tantissimo. È autentica, generosa, profonda. Ha dato tanto in ogni momento, con sincerità. Il fatto che sia vegana ha reso la sua esperienza ancora più tosta e quando ha avuto l’incidente nell’ultima puntata, mi sono spaventata da morire.

