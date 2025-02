Isola dei Famosi 2025 a rischio, svelati retroscena sulla nuova edizione: "Confezionata in una modalità differente"

News VIP

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe partire a marzo, ma il rischio sovrapposizione con il nuovo reality show condotto dall'amatissima Ilary Blasi potrebbe cambiare completamente tutti i piani di Mediaset.

Il Grande Fratello si avvia verso la finale per lasciare spazio al resto della programmazione Mediaset. Se l'attesissima novità di questa stagione è il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione del nuovo reality show The Couple, non è ancora chiaro il destino de L'Isola dei Famosi.

Retroscena inediti sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2025, che dovrebbe essere affidata ad Alfonso Signorini, è sempre più in bilico. I preparativi per la nuova edizione sarebbero già iniziati, ma al momento la vera incognita sarebbe rappresentata dalla concorrenza di The Couple, evoluzione del format Grande Fratello Duo. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, infatti, tutto dipenderà dai risultati del nuovo e attesissimo programma condotto da Ilary Blasi.

The Couple partirà dopo la finale del Grande Fratello e proseguirà per 6 o 8 puntate. Come sottolineato da Fanpage, il programma finirebbe così a fine maggio, "a ridosso della fine del cosiddetto periodo di garanzia pubblicitario". Per evitare sovrapposizioni, dunque, si fa strada anche la possibilità di rinunciare alla diretta e programmare una messa in onda posticipata:

La questione sta tutta nelle tempistiche. La voce che circola è quella di un’ipotesi che sarebbe decisamente clamorosa, ovvero la possibilità che L’Isola possa essere fermata o confezionata in una modalità differente da quella di una diretta tradizionale, per rendere possibile una messa in onda posticipata. Molto dipenderà, naturalmente, dai risultati di The Couple. Se il programma di Blasi dovesse avere un buon riscontro, il rischio di schiacciare l’Isola sarebbe grosso.

L'isola 2025 rischia grosso

L'ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, è stata un vero e proprio flop in termini di ascolti e dinamiche di gioco. Un insuccesso che potrebbe aver parecchio scoraggiato Mediaset, visto che un reality del genere richiede un’attenta organizzazione e un budget elevato.

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, Mediaset starebbe pensando addirittura di cancellare L'Isola dal palinsesto. Non solo. I problemi sarebbero legati anche alla scelta dei naufraghi. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, pare che una lunga lista di Vip abbia già declinato l’invito di volare in Honduras. Cosa succederà allo storico e selvaggio reality show?

