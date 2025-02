Grande Fratello, Alfonso torna sui social e spiazza: "Fuori dalla Casa ho capito tante cose, mix di emozioni e delusioni"

News VIP

Alfonso D'Apice ha perso al televoto ed è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco cosa ha rivelato l'ex discusso concorrente dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 sui social.

Alfonso D'Apice stato eliminato definitivamente dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dalla sua uscita di scena, l'ex giovane concorrente campano ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata e famosa d'Italia.

Le prime confessioni di Antonio dopo l'addio al Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 febbraio 2025, ha visto l'eliminazione di Alfonso D'Apice. Un'uscita di scena abbastanza prevedibile dopo gli ultimi scivoloni del concorrente campano. Per chi non lo sapesse, il fidanzato di Chiara Cainelli si è lasciato andare a delle affermazioni davvero fuori luogo e poco carine nei confronti sia di Stefania Orlando che di Mariavittoria Minghetti che non sono per niente piaciute ai telespettatori, che hanno deciso di buttarlo fuori dalla Casa.

A poche ore dal suo addio, Alfonso è tornato sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ex discusso volto dell'ultima stagione di Temptation Island ha ringraziato tutti i suoi numerosi fan, che lo hanno supportato in questi mesi, rivelando di essere soddisfatto e di non avere rimpianti:

È stata una fantastica avventura. Ho dato tutto me stesso, sono entrato con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla perché ogni scelta l'ho fatta sempre con il cuore. Queste prime ore fuori dalla Casa sono state veramente difficili per me. Tornando ho capito tante cose, che analizzerò con calma. Ringrazio tutti per il supporto. Sono frastornato da questo mix di emozioni e delusioni. Presto mi riprenderò. Ps: Chiaretta mi manca tanto.

Chiara al centro del gossip

Se Alfonso D'Apice è tornato alla vita reale, Chiara Cainelli è finita al centro delle polemiche per il suo "rapporto speciale" con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, infatti, i numerosi fan di Shaila Gatta hanno notato alcuni comportamenti ambigui del modello milanese che potrebbero indicare un crescente interesse verso la concorrente trentina.

In uno screenshot diffuso sui social, Lorenzo e Chiara appaiono molto vicini in cucina, e sembra proprio che il modello stringa la mano della ragazza sotto il tavolo. Non solo. Ci sono state ulteriori segnalazioni secondo cui Spolverato in passato avrebbe messo numerosi like alle foto pubblicate sui social dalla Cainelli.

Come reagiranno Antonio e Shaila quando scopriranno le clip e le polemiche che stanno circolando in rete? Siamo sicuri che Alfonso Signorini affronterà l'argomento nella prossima puntata del Gf, che andrà in onda domani, giovedì 20 febbraio 2025, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che proprio Chiara è al televoto per l'eliminazione insieme a Shaila, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta.

