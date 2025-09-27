Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto

News VIP

Serena Brancale, caposquadra di Io Canto Family su Canale 5, torna a parlare del Festival di Sanremo poi svela il suo sogno nel cassetto.

Caposquadra di Io Canto Family, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, Serena Brancale ha conosciuto un vero e proprio boom di carriera durante questo anno dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco quale sarà il suo prossimo progetto, un vero e proprio sogno nel cassetto.

Io Canto Family, la gioia di Serena Brancale

Grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Anema e core” poi ad alcune collaborazioni artistiche che hanno avuto grande successo tra il pubblico, come quella con Alessandra Amoroso in “Serenata”, Serena Brancale è finita al centro dell’attenzione del mondo musicale ma anche in quello televisivo. Dopo aver preso parte al talent show Like a Star su Nove, condotto da Amadeus, la cantante di Bari è stata scelta come caposquadra di Io Canto Family, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

“Si è realizzato tutto quello che ho sognato senza rabbia e senza raccontare. Sognavo di scrivere una canzone e cantarla a Sanremo e l’ho fatto con il sorriso stampato sulla faccia […] Mia madre, che ora non c’è più, aveva questo desiderio: “Se mai Serena andrà a Sanremo, che Nicole possa dirigerla”. Nicole è una musicista classica, io vengo dal jazz e dal canto”.

Ha confessato Brancale nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzone. La cantante è molto soddisfatta della sua carriera in ascesa, e può godersi questo momento magico, segnata anche da una chiamata speciale: quella di Renzo Arbore che l’ha chiamata per congratularsi con lei qualche mese fa.

Il sogno nel cassetto di Serena Brancale

Come ogni artista, Serena Brancale nutre tanti sogni nel cassetto ma alcuni di questi li ha già realizzati come cantare al Teatro Petruzzelli a dicembre, un’esperienza che poi le è stata utile anche per le sue esibizioni al Teatro Ariston al Festival di Sanremo. Brancale definisce la sua musica “world music” perché le piace sperimentare, tra sintetizzatore e orchestra, passando per la musica popolare. Ma quale sarebbe il suo prossimo sogno da realizzare?

“Fare un concerto a Bari vecchia. Da ragazza prendevo il pullman e scendevo a largo Albicocca, piazza Farnese, il Fortino. Vorrei montare un palco in quelle strade che mi hanno ispirato tanta musica”.

Chissà che presto non riesca ad organizzare un evento del genere. Nel frattempo, nelle liste di cantanti che potrebbero far parte del Sanremo di Carlo Conti del prossimo anno figura anche lei, ma sarà davvero così? Non resta che attendere gli aggiornamenti del direttore artistico.