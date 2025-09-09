Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family

News VIP

Michelle Hunziker al timone di Io Canto Family, dal 16 settembre 2025 su Canale 5. Ecco tutte le novità sul programma musicale.

Torna Io Canto Family, a partire dal 16 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, con Michelle Hunziker al timone della conduzione dello show musicale. La bella presentatrice svizzera ha raccontato qualcosa in più sul format, riflettendo poi sull’importanza della musica nella sua famiglia.

Io Canto Family torna su Canale 5 con Michelle Hunziker

La nuova stagione televisiva di Canale 5 lascia ampio spazio a Io Canto Family, lo show musicale dedicato ai talenti di famiglia condotto da Michelle Hunziker. Anche in questa stagione ci aspettano momenti toccanti ed emozionanti e la conduttrice svizzera è pronta a portarci sul palco insieme ai cantanti che si metteranno alla prova a partire dal 16 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, con la direzione artistica di Roberto Cenci.

“Abbiamo fatto un bel restyling dello show, sia come meccanismo, sia come grandi nomi nel cast. In giuria avremo Noemi e Patty Pravo e i capisquadra sono Serena Brancale, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri ed Ermal Metal […] Le coppie dei partecipanti appartengono allo stesso nucleo familiare e daremo tanto spazio alle loro storie perché sono emozionanti, commoventi”.

Ha raccontato Michelle a Tv Sorrisi e Canzoni, ammettendo di essere entusiasta per questa opportunità. Ma come funziona Io Canto Family? Si sfidano quattro quadre formate da 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, guidate dai capisquadra, per aggiudicarsi il premio di 50mila euro. Ma chi farà parte del cast? Scopriamolo insieme.

Io Canto Family, il cast al completo

Michelle Hunziker torna al timone di Io Canto Family, in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 16 settembre 2025. Con lei ci saranno i capisquadra di questo anno, un cast tutto nuovo composto da Giusy Ferreri, Sal da Vinci poi Serena Brancale ed Ermal Meta. In giura, invece, avremmo Patty Pravo e Noemi, a loro il compito di valutare le performance e decidere chi accederà alla finale per poter sperare di vincere il montepremi di 50 mila euro.

Parlando di musica, Michelle ha ammesso che la sua vita è sempre stata costellata da canzoni italiane dal momento che il padre Rudolf, da piccola le cantava canzone romantiche italiane degli anni 50 e 60, mentre la colonna sonora della sua prima gravidanza è stata ovviamente la voce dell’ex marito Eros Ramazzotti. Con lui oggi è in ottimi rapporto ma guai a chi pensa al ritorno di fiamma: Michelle è impegnata con Nino Tornchetti Provera e vuole difendere dal gossip questa relazione, che per lei sembra essere molto importante.