TGCom24
Home | VIP | News | Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family
News VIP

Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family

Irene Sangermano

Michelle Hunziker al timone di Io Canto Family, dal 16 settembre 2025 su Canale 5. Ecco tutte le novità sul programma musicale.

Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family

Torna Io Canto Family, a partire dal 16 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, con Michelle Hunziker al timone della conduzione dello show musicale. La bella presentatrice svizzera ha raccontato qualcosa in più sul format, riflettendo poi sull’importanza della musica nella sua famiglia.

Io Canto Family torna su Canale 5 con Michelle Hunziker

La nuova stagione televisiva di Canale 5 lascia ampio spazio a Io Canto Family, lo show musicale dedicato ai talenti di famiglia condotto da Michelle Hunziker. Anche in questa stagione ci aspettano momenti toccanti ed emozionanti e la conduttrice svizzera è pronta a portarci sul palco insieme ai cantanti che si metteranno alla prova a partire dal 16 settembre 2025 in prima serata su Canale 5, con la direzione artistica di Roberto Cenci.

“Abbiamo fatto un bel restyling dello show, sia come meccanismo, sia come grandi nomi nel cast. In giuria avremo Noemi e Patty Pravo e i capisquadra sono Serena Brancale, Sal Da Vinci, Giusy Ferreri ed Ermal Metal […] Le coppie dei partecipanti appartengono allo stesso nucleo familiare e daremo tanto spazio alle loro storie perché sono emozionanti, commoventi”.

Ha raccontato Michelle a Tv Sorrisi e Canzoni, ammettendo di essere entusiasta per questa opportunità. Ma come funziona Io Canto Family? Si sfidano quattro quadre formate da 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, guidate dai capisquadra, per aggiudicarsi il premio di 50mila euro. Ma chi farà parte del cast? Scopriamolo insieme.

Io Canto Family, il cast al completo

Michelle Hunziker torna al timone di Io Canto Family, in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal 16 settembre 2025. Con lei ci saranno i capisquadra di questo anno, un cast tutto nuovo composto da Giusy Ferreri, Sal da Vinci poi Serena Brancale ed Ermal Meta. In giura, invece, avremmo Patty Pravo e Noemi, a loro il compito di valutare le performance e decidere chi accederà alla finale per poter sperare di vincere il montepremi di 50 mila euro.

Parlando di musica, Michelle ha ammesso che la sua vita è sempre stata costellata da canzoni italiane dal momento che il padre Rudolf, da piccola le cantava canzone romantiche italiane degli anni 50 e 60, mentre la colonna sonora della sua prima gravidanza è stata ovviamente la voce dell’ex marito Eros Ramazzotti. Con lui oggi è in ottimi rapporto ma guai a chi pensa al ritorno di fiamma: Michelle è impegnata con Nino Tornchetti Provera e vuole difendere dal gossip questa relazione, che per lei sembra essere molto importante.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa abbandona la Terrazza, tutto da rifare per Giulia!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 10 settembre 2025: Rosa abbandona la Terrazza, tutto da rifare per Giulia!
Sanremo 2026, Carlo Conti svela alcune novità per Sanremo Giovani e le canzoni dei Big
news VIP Sanremo 2026, Carlo Conti svela alcune novità per Sanremo Giovani e le canzoni dei Big
Temptation Island, Giulia Duranti confessa: "Sono arrivata alla conclusione che..."
news VIP Temptation Island, Giulia Duranti confessa: "Sono arrivata alla conclusione che..."
X Factor 2025 accende il talento: l'incontro con i quattro giudici e la presentarice Giorgia a due giorni dal debutto su Sky
anticipazioni TV X Factor 2025 accende il talento: l'incontro con i quattro giudici e la presentarice Giorgia a due giorni dal debutto su Sky
Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
news VIP Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
news VIP Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela
Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
news VIP Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV