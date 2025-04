Grande Fratello, il reality show confermato a settembre ma ci sarà anche Alfonso Signorini?

News VIP

Il Grande Fratello trona a settembre 2025 ma le parole di Alfonso Signorini durante la finale fanno sorgere un dubbio: ci sarà lui al timone del reality show di Canale 5?

Si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi la diciottesima edizione del Grande Fratello e Alfonso Signorini, durante la Finale, ha fatto un annuncio rivelando che il reality show di Canale 5 tornerà a settembre 2025. Le sue parole, tuttavia, fanno sorgere un dubbio: ci sarà sempre lui al timone del programma? Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi vince la 18esima edizione

Questa edizione del Grande Fratello è stata decisamente particolare. Se da una parte, infatti, gli ascolti non hanno mai realmente premiato il reality show di Canale 5, che ha registrato ascolti sorprendentemente bassi durante tutta la durata del programma eccezione fatta per pochissime puntate, dall’altra la risposta del mondo social è stata come sempre fortissima. Si sono creati, infatti, tantissimi fandom e alcuni di loro hanno saputo dirigere le sorti del programma, unendosi per eliminare o salvare i protagonisti del Gf, portando in Finale alcuni volti che non ci saremmo mai aspettati di vedere come Chiara Cainelli che si è piazzata come terza classificata.

Mentre Helena Prestes commenta la mancata vittoria, Jessica Morlacchi è stata eletta vincitrice con oltre il 52% del favore del pubblico, coronando il suo sogno. La Finale è stata ricca di colpi di scena, come quello fornito dal confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, piantato in asso in diretta nazionale dall’ex Velina di Striscia la Notizia che ha parlato di una storia d’amore tossica e di un amore che l’ha danneggiata, insinuando poi che l’attore l’abbia usata per i suoi scopi di strategia. Prima di salutare il pubblico, tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto confermare il ritorno del Gf a settembre ma, nel farlo, ha insinuato anche un dubbio nei telespettatori. Ecco perché.

Grande Fratello torna a settembre senza Alfonso Signorini?

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha battuto al televoto finale Helena Prestes. Prima di salutare il pubblico, tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto confermare che il Gf tornerà a settembre 2025 sempre su Canale 5, ma non ha parlato della sua presenza. Sembra che a settembre si terrà un’edizione speciale del reality show per festeggiare il suo 25esimo anniversario sulla televisione italiana, alla quale dovrebbero prendere parte volti noti del programma, ma non è garantita la presenza di Signorini. Certamente il presentatore è stato molto criticato negli ultimi anni e il programma ha perso una grande fetta di pubblico a causa di alcune dinamiche, ma chi potrebbe prendere il suo posto.

Il primo nome che ci viene in mente è senza dubbio quello di Ilary Blasi, che il 7 aprile 2025 torna su Canale 5 con The Couple come ha confermato anche nella sua ospitata nel corso della Finale del Gf, ma potrebbe tornare anche Alessia Marcuzzi, oppure si potrebbe pensare ad una nuova presentatrice che non ha mai prima d’oro condotto il format come Veronica Gentili, sulla quale Mediaset sta puntando molto affidandole anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi in partenza a maggio. Certo, non neghiamolo, il sogno sarebbe rivedere Barbara d'Urso ed è subito "Ragazziiiii".

