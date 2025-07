Ilary Blasi svela di aver denunciato Alfonso Signorini… Vincendo anche la causa!

News VIP

Ilary Blasi, nella lettera per i 30 anni del settimanale Chi, ha parlato del suo rapporto con il gossip e ha fatto una rivelazione su Alfonso Signorini.

Ilary Blasi ha scritto una lettera per i 30 anni di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, come hanno fatto diverse persone prima di lei in queste ultime settimane. Nel suo racconto, la presentatrice ha ammesso di aver portato Signorini in tribunale. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi spiazza, ha denunciato Alfonso Signorini

Tra le grandi protagoniste del gossip italiano c’è senza dubbio Ilary Blasi, presentatrice amatissima dal pubblico di Mediaset, ex moglie di Francesco Totti con il quale per oltre un ventennio ha formato la golden couple del calcio italiano, e ora è di nuovo al centro dell’attenzione per la nuova storia d’amore con Bastian Muller con il quale si mormora potrebbe convolare presto a nozze. Le ultime avventure televisive di Ilary non sono state eccezionali, commentate anche da Pier Silvio Berlusconi, come nel caso di The Couple che ha chiuso anticipatamente, ma la conduttrice è comunque a riprendersi la scena con Battiti Live su Canale 5.

Nel frattempo, Blasi è stata la protagonista della speciale lettera per i 30 anni del settimanale Chi, che sta festeggiando questo traguardo invitando alcuni protagonisti del gossip italiano a raccontare a cuore aperto del loro rapporto con il mondo della cronaca rosa ma anche del loro rapporto con il settimanale, sempre tra i primi a dare scoop e anticipazioni. E proprio in questo frangente, l’ex moglie del Pupone ha raccontato di aver sempre vissuto con serenità la questione, avendo compreso che fa parte del gioco, tranne che per una volta in cui ha portato in causa Signorini e ha anche vinto. Ecco i dettagli.

Ilary Blasi, perché ha portato in causa Signorini

Raccontando del suo rapporto con il mondo del gossip, Ilary Blasi ha raccontato di aver sempre vissuto la grande esposizione mediatica con massima serenità, consapevole che tutto questo fa parte del gioco, e che una volta che si raggiunge la fama è impossibile evitarlo. C’è stata una volta, tuttavia, in cui Ilary non ci ha visto più ed è arrivata a denunciare Alfonso Signorini per una copertina di Chi con lei come protagonista.

“Il settimanale Chi mi ha accompagnata in tutta la mia carriera fin dagli inizi. Non ho mai avuto lo stress del gossip, dei paparazzi, fa parte del gioco. E Chi ha sempre seguito tutti i miei momenti pubblici e privati, penso che le mie prime foto paparazzate le abbiate pubblicate voi. Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a Chi, ad Alfonso Signorini, e ho vinto. Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore“.

Insomma, Ilary non ha perdonato Alfonso ma grazie al Grande Fratello Vip ha avuto modo di chiarire con lui e creare un bel legame, che ancora oggi continua. Blasi ha poi ammesso di aver lasciato perdere qualsiasi fonte di notizie durante il suo divorzio da Francesco Totti, consapevole che erano venute a galla finzioni sul suo conto. Blasi ha confidato di aver cavalcato l’onda e aver girato l’attenzione mediatica a suo favore, con il documentario e il libro sulla delicata questione.