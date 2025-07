Pier Silvio Berlusconi: "I reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi tra i più brutti mai visti"

News VIP

Le sorprendenti parole dell'amministratore delegato Mediaset su La Talpa e The Couple.

Pier Silvio Berlusconi, in occasione della conferenza stampa sui palinsesti della prossima stagione di Mediaset, ha dichiarato di essere più che soddisfatto e a dimostrarlo sono soprattutto i numeri: l'azienda di Cologno Monzese ha toccato il 37,3% di share nelle 24 ore, un risultato che lo colloca in vetta alle emittenti televisive europee

Le novità e le conferme di Canale 5, parla Pier Silvio Berlusconi

Ma per l’amministratore delegato di Mediaset la tv non si misura solo con le statistiche. Infatti, l'Ad guarda avanti e annuncia un piano di rinnovamento che toccherà in modo "graduale ma profondo" il palinsesto di Canale 5. Un punto di partenza? Una riflessione critica sui programmi recenti, in particolare sui reality show. Berlusconi non fa sconti e definisce La Talpa e The Couple "tra i programmi peggiori che abbia mai visto", ammettendo che la visione gli provocava rabbia. Secondo lui, la responsabilità è da attribuire agli autori.

Il futuro di Canale 5 si gioca su tre fasce chiave: access prime time, prime time serale e il preserale. Antonio Ricci — storico ideatore di Striscia la Notizia — si defila con l’accordo della rete, lasciando spazio a nuove sperimentazioni. Da lunedì sarà Gerry Scotti a testare l'access con La Ruota della Fortuna, mentre il preserale riparte il 21 luglio con Enrico Papi e Sarabanda, seguito dal ritorno di Paolo Bonolis con Avanti un altro! e dall’arrivo di Max Giusti, per cui Mediaset sta sviluppando un nuovo format. Giusti sarà protagonista anche in prima serata in primavera, con una possibile edizione rinnovata di Scherzi a parte.

La linea vincente di Maria De Filippi resta intoccabile: C’è posta per te, Amici, Tú sí que vales e Temptation Island continueranno ad essere i pilastri dell’offerta serale. Accanto a questi, Mediaset punta su eventi speciali in tre o quattro serate: This Is Me, lo show di Pio e Amedeo, quello di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, i concerti de Il Volo e Verissimo in versione speciale, con Silvia Toffanin chiamata ad affrontare anche tematiche politiche.

Non mancheranno i reality: torna Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello originale, con concorrenti non famosi. "Cerchiamo persone autentiche, con storie da raccontare — spiega Pier Silvio —, perché l’emozione è l’anima di questi format". In primavera sono previsti anche i ritorni de L’Isola dei Famosi e del GF Vip, rispettivamente con Veronica Gentili e Alfonso Signorini. Pomeriggio 5 cambia volto: Gianluigi Nuzzi subentra alla conduzione, mantenendo anche Quarto Grado, e portando un taglio più orientato su cronaca, attualità e costume. Myrta Merlino resta in attesa di un nuovo progetto, ma nel frattempo parteciperà come ospite nei talk di Rete 4, che conferma tutti i suoi programmi di prima serata. Tra le novità: Tommaso Labate con RealPolitik — meno dibattiti, più retroscena — e Toni Capuozzo, che racconterà i grandi protagonisti del Novecento. In seconda serata arriva Federico Rampini, mentre dopo il Tg4 sarà Nicola Porro a gestire una striscia quotidiana intitolata Dieci minuti — un chiaro riferimento ai Cinque minuti di Bruno Vespa. Berlusconi, ironico, commenta: "Se a Vespa dà fastidio, siamo pronti a cambiare titolo".

Pier Silvio non risparmia una critica pungente ad Affari Tuoi, programma della Rai accusato di avvicinarsi troppo al gioco d’azzardo: "È giusto che la tv pubblica proponga contenuti così?". Quanto a Barbara D’Urso, che ha commentato i presunti veti Mediaset sul suo possibile approdo in Rai, lui taglia corto: "L’intervista non l’ho letta"