Ilary Blasi non perdona, la presentatrice lancia una stoccata velenosa ad un noto sportivo

Ilary Blasi non dimentica e, soprattutto, non perdona. Ecco cosa ha fatto nelle ultime ore sui social.

Ilary Blasi non dimentica e, soprattutto, non perdona e sappiamo che lei è una donna che crede fermamente che la vendetta è un piatto che va servito freddo, come ha dimostrato ad esempio con il noto confronto-scontro con Fabrizio Corona. Questa volta, la presentatrice se l’è presa con un noto sportivo italiano, al centro delle notizie proprio in questi giorni.

Ilary Blasi non perdona, la frecciatina

“Lo show quando inizia e quando finisce lo decido io”. Questa è l’iconica frase di Ilary Blasi contro Fabrizio Corona durante il loro epico scontro in diretta al Grande Fratello Vip, e nessun appassionato di gossip che si rispetti la può dimenticare. La presentatrice è senza dubbio una fan del concetto di vendetta servita come piatto freddo e sa sempre aspettare il momento giusto per colpire al fianco del suo nemico. Mentre si parla di un nuovo programma condotto insieme a Michelle Hunziker su Mediaset, Blasi è tornata a pungere uno dei suoi rivali per eccellenza e lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram.

Quando nel 2016 Francesco Totti fu escluso e poi non convocato da Luciano Spalletti, Blasi non risparmiò durissime parole all’allora allenatore della Roma, definendolo un piccolo uomo. Provocazione che l’allenatore non ha lasciato correre tanto che, pochi mesi dopo, in occasione del compleanno del Pupone, Spalletti ha tirato nuovamente in ballo Blasi e poi ha continuato stuzzicarla anche negli anni successivi, ripagandola con la medesima definizione. In questi giorni, Spalletti è tornato al centro dell’attenzione quando Gabriele Gravina, presidente federale, lo ha esonerato dal ruolo di Ct della Nazionale Italiana e quale miglior momento per Ilary per vendicarsi?

Ilary Blasi provoca Luciano Spalletti

Luciano Spalletti non ha preso bene la decisione di Gabriele Gravina, presidente federale, di esonerarlo dal ruolo di allenatore della Nazionale Italiana di calcio. L’allenatore ha commentato lapidario, ammettendo che mai avrebbe voluto lasciare la squadra e che mai si sarebbe aspettato questo risvolto. E mentre gli Azzurri faticano a trovare un sostituto che voglia prendersi in carico una squadra decisamente ancora tutta da formare, Ilary Blasi ha capito che questo era il momento giusto per servire la sua vendetta. Poche ore fa, infatti, la presentatrice di Mediaset ha pubblicato un suo video nelle Ig Stories mentre balla felice ed entusiasta sulle note della canzone “Piccolo Uomo” di Mia Martini. Che colpo da vera maestra, ci inchiniamo.