Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo Portelli si fidanza con Marina Valli

Colpo di scena nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Matteo Portelli dimentica Odile e si fidanza con Marina Valli. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

In attesa del ritorno de Il Paradiso delle Signore con la decima stagione che andrà in onda su Rai 1 a settembre 2025, le prime Anticipazioni sulle nuove trame ci rivelano che Matteo Portelli prenderà la sua decisione in campo amoroso, fidanzandosi con Marina Valli e chiudendo la possibilità di un futuro romantico con Odile.

Il Paradiso delle Signore 10, Matteo fa una scelta

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore su Rai 1. La decima stagione sarà ricca di colpi di scena e momenti di grande tensione, e sicuramente tra i protagonisti ci sarà Matteo Portelli. Non è lui, infatti, il volto noto della soap che lascerà per sempre. Matteo ha intrecciato un rapporto molto stretto con Odile, la figlia di Adelaide di Sant’Erasmo, e la loro amicizia si è trasformata in qualcosa di più. L’ingresso in scena di Guido Castelli, tuttavia, ha stravolto tutto dal momento che Odile si è resa conto di provare per il produttore cinematografico un forte trasporto, contemporaneamente a quello per Portelli. Così, pensando che il suo amico volesse rimanere tale e non avendo compreso i suoi reali sentimenti, Odile ha intrecciato una relazione con Guido. Ma le cose stanno per cambiare drasticamente, ecco le Anticipazioni sulle trame che ci rivelano cosa accadrà tra Odile e Matteo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Odile lascia Guido

Dopo aver subito stretto un legame molto forte, Odile e Matteo si sono avvicinati tantissimo, complice la passione per la musica che li ha portati anche ad entrare in un mondo nuovo, ben lontano dal settore della moda nel quale vivono quotidianamente. Prima, infatti, i due hanno aiutato Michelino con il suo brano per Lo Zecchino D’Oro, poi Matteo e Odile hanno iniziato a scrivere caroselli per il cinema. Ecco, tuttavia, che questo ha portato la figlia di Adelaide a rimanere affascinata dal giovane produttore cinematografico Guido Castelli. Lui, certo di essersi invaghito di Odile, l’ha messa alle strette sospettando che la ragazza provasse qualcosa per Matteo e, proprio nel momento in cui lui avrebbe potuto fare la sua mossa per confessare i suoi sentimenti, il contabile si è tirato indietro spingendo così la ragazza nelle braccia di un altro. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che Odile prenderà una decisione drastica, ponendo fine alla sua relazione con Guido, certa di provare forti sentimenti per Matteo e di essere pronta a rivelargli tutta la verità.

Il Paradiso delle Signore 10: Matteo si fidanza con Marina Valli

Matteo Portelli ha visto Odile avvicinarsi a Guido Castelli e ha rinunciato all’idea di confessare i propri sentimenti alla figlia di Adelaide. Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, come ci rivelano le Anticipazioni della soap in arrivo con la decima stagione su Rai 1, Odile prenderà la decisione di lasciare Guido, comprendendo di essere innamorata di Matteo. Lui, tuttavia, ignaro dei sentimenti della ragazza nel frattempo si è avvicinato a Marina Valli, che ha avuto un colpo di fulmine per il bel contabile del Paradiso. L’attrice alla fine riuscirà a sedurlo e così Matteo e Marina si fidanzeranno ufficialmente. Una notizia che spezzerà il cuore di Odile, la quale tuttavia potrebbe non arrendersi e trovare il momento giusto per parlare con Portelli faccia a faccia, mettendolo davanti ad una decisione da prendere: lei o Marina.