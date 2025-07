Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: uno storico personaggio lascerà per sempre la Soap

Anticipazioni TV

Sembra che uno storico personaggio de Il Paradiso delle Signore uscirà di scena definitamente durante la decima stagione della soap di Rai 1.

Grande attesa per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate della decima stagione della soap andranno in onda a partire da settembre 2025 su Rai 1 ma, nel frattempo, arrivano le prime Anticipazioni sulle trame. Sembra che uno dei volti storici più amati sia pronto a lasciare per sempre, ecco di chi si tratta.

Il Paradiso delle Signore 10 torna a settembre su Rai 1

Le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore si stanno per concludere e la soap torna su Rai 1 a partire da settembre 2025. I fan sono in fibrillazione, soprattutto dopo il finale della nona stagione che ha lasciato tutti con dubbi e fiato sospeso. Rosa Camilli ha lasciato Milano per volare a Bologna dalla madre, ferita dalle scoperte che ha fatto su Tancredi, che sarà estromesso da Galleria Milano Moda, e dall’amore non ricambiato per Marcello Barbieri. In realtà, grazie alle prime Anticipazioni sappiamo che Camilli tornerà a Milano per qualche giorno, non sarà un personaggio fisso della nuova stagione, ma sicuramente il suo ritorno avrà un bel peso per Marcello, che si troverà tra l’attrazione incontrollabile per la giovane giornalista e la sua relazione con Adelaide di Sant’Erasmo. Ci saranno anche delle new entry interessanti, pronte a portare pepe alle story line dei volti storici. E proprio la nuova Anticipazione riporta l’addio di uno dei personaggi più amati, di chi si tratta?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10, un volto amato se ne va

In attesa della messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, arriva una clamorosa anticipazioni sulla decima stagione della soap. Nel corso delle nuove puntate, infatti, un volto storico lascerà per sempre la serie tv ma di chi si tratta? Non è ancora stato svelato il nome ma ci sono varie teorie. La prima persona che potrebbe volersi allontanare dal Paradiso potrebbe essere Irene Cipriani. La capo commessa è diventata sempre meno presente nelle trame, la sua story line si sta esaurendo e anche nel campo amoroso non ci sono grandi novità all’orizzonte. Ma potrebbe essere anche Tancredi a lasciare la soap dato che ormai lo hanno smascherato e denunciato alle autorità, per aver sottratto la linea del Paradiso prima del lancio usando la commessa Rita come spia. Tancredi ha perso anche l’appoggio dell’unica persona che lo stimava ovvero Rosa, che ha deciso di denunciarlo insieme a Marcello, e così anche Umberto Guarnieri vorrà estrometterlo da Galleria Milano Moda per affidare la direzione alla figlia Odile.

Il Paradiso delle Signore 10, Anticipazioni: un addio sofferto

Non sappiamo ancora con certezza di chi si tratta ma sappiamo senza dubbio che un volto amato e storico de Il Paradiso delle Signore lascerà la soap nel corso della decima stagione. Ci sono diverse supposizione a riguardo. Sicuramente Marta Guarnieri non lascerà la soap dato che nel corso della nuova stagione avrà un ruolo centrale, tra la sua storia d’amore con Enrico vissuta non senza qualche difficoltà, anche a causa della reticenza della figlia del dottore Anita, e poi il ritorno al Paradiso come consulente, pronta a collaborare con Roberto Landi e Marcello Barbieri. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate, in arrivo a settembre 2025.