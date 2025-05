Il Collegio torna su Rai 2: aperti i casting per la nuova stagione

News VIP

Dopo due anni di stop, torna Il Collegio su Rai 2. Sono ufficialmente aperti i casting per la nuova stagione del programma, ecco i dettagli.

Dopo la deludente messa in onda dell’ottava edizione de Il Collegio nel 2023, la Rai ha deciso di sospendere il programma e così per due anni non si è parlato del possibile ritorno in tv degli alunni più indisciplinati del piccolo schermo. Ora, tuttavia, riaprono i casting per la nuova stagione che approderà in autunno su Rai 2. Ecco i dettagli.

Il Collegio torna su Rai 2

Inizialmente molto amato dal pubblico, che seguiva con passione le puntate in onda su Rai 2 e che dava al programma anche un’ottima risposta social, Il Collegio ha perso consensi e così dopo l’ottava edizione nel 2023 i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di sospenderlo. L’ultima edizione andata in onda era ambientata nel 2001 con la voce narrante di Stefano De Martino, e nel cast figuravano anche due figli di Vip ovvero Aurora Costantini, la figlia di Matilde Brandi, e Carmelina Iannoni, figlia di Carmen di Pietro. Nel cast avrebbe dovuto esserci anche Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsé ma, nonostante le numerose candidature, la ragazze è sempre stata respinta.

Mentre Perla è approdata poi al Grande Fratello, svelando di soffrire di insonnia dopo questa esperienza che ha fatto proprio al fianco della mamma, la Rai ha fatto dietrofront su Il Collegio e sembra che questo anno il programma tornerà in onda, forse sperando in ascolti più clementi e introducendo qualche novità. Al momento non siamo certi che De Martino riprenderà il ruolo di voce narrante, visti i suoi grandi impegni in casa Rai con programmi di successo che lo hanno consacrato come nuovo volto della rete, in particolare Affari Tuoi. Non è certo neppure che ci saranno gli amatissimi professori di sempre come Maria Rosa Petolicchio, la quale nel frattempo è stata protagonista anche di Pechino Express, o l’affascinante professore Maggi così come i sorveglianti pronti a scrutare nelle camere degli alunni in cerca di chiare violazioni al regolamento che si ripetono anno dopo anno.

Il Collegio, al via i casting per la nuova edizione

Nonostante gli ascolti delle ultime stagioni siano state un clamoroso flop, così come la quasi assente risposta social alle puntate in onda in prima serata su Rai 2, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di riproporre Il Collegio nell’autunno 2025. Per ora le precedenti otto edizioni sono state ambientate nel 1960, 1961, 1968, 1982, 1992, 1977, 1958 e 2001. L’ultima stagione andata in onda nel 2003 ha visto Stefano De Martino subentrare come voce narrante e la presenza di alunni figli di Vip, ma come sarà questa nuova edizione in programma?

Al momento sappiamo solo che la Rai ha ufficialmente aperto i casting per formare il cast degli alunni, che dovranno avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni, e che si potranno presentare ufficialmente solo ed esclusivamente con il consenso dei propri genitori. L’esperimento di riportare Il Collegio sul piccolo schermo funzionerà? Lo scopriremo molto presto.