TGCom24
Home | VIP | News | Il Collegio | Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!
Schede di riferimento
Il Collegio
Il Collegio
News VIP

Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!

Irene Sangermano

Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni della nuova stagione de Il Collegio, in onda su Rai 2. Ecco tutte le Anticipazioni.

Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!

Prime anticipazioni sul cast della nona stagione de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 3 che torna dopo anni di stop a causa dei disastrosi ascolti. Tra i nuovi alunni pronti a vivere questa esperienza c’è anche Raoul Pignataro. Ecco chi è.

Il Collegio Anticipazioni sul cast: arriva Raoul

Dopo anni di stop torna Il Collegio con la nona edizione che sarà ambientata nel 1990 e raccontata dalla voce narrante di Pierluigi Pardo, che raccoglie il testimone di Giancarlo Magalli e Stefano De Martino. Tornano anche volti amatissimi del corpo docente come il preside Paolo Bosisio, poi il professore di italiano Andrea Maggi, l’insegnante di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio e Luca Raina. Mentre ci sarà una novità dal mondo dei social tra i professori, cambia anche la location dato che i collegiali, saranno accolti nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise.

Insomma, un ritorno con il botto a partire dal 2 ottobre 2025 sulla piattaforma Rai Play dove sono disponibili i provini, poi si procederà con il meglio delle edizioni passate, fino al 23 ottobre quando andranno in onda sulla piattaforma streaming e in chiaro su Rai 2 le prime quattro puntate della nuova stagione. Intanto arrivano le prime Anticipazioni sul cast e spunta il nome di Raoul Pignataro, ecco chi è.

Il Collegio, chi è Raoul Pignataro

Tra i concorrenti della nuova edizione de Il Collegio, che debutta il 23 ottobre 2025 su Rai 2, ci sarà anche Raoul Pignataro che ha già conquistato il pubblico femminile del programma con il suo sguardo magnetico e il carattere ribelle. Raoul vive insieme alla madre a Presicce-Acquarica, un piccolo comune di meno di 10 mila abitanti in provincia di Lecce ed è un ragazzo impulsivo e poco incline ad ascoltare le imposizioni e seguire le regole.

“La mia passione è andare a ballare bachata con mia mamma, piaccio abbastanza alle ragazze e il mio modo per conquistarle è mantenere uno sguardo visivo e il gioco è fatto”.

Ha rivelato nel suo video di presentazione, raccomando di essere appassionato di moda, moto, tatuaggi e piercing e di non essere esattamente un alunno modello, dato che nel primo anno di liceo ha collezionato ben 83 assenze. Raoul ci farà innamorare? Spaccherà qualche cuore nel collegio? O si farà spedire a casa dopo pochi giorni per il suo carattere irrequieto?

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Collegio
Il Collegio
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Guido immaturo all'inverosimile, la strategia per infastidire Gloria (VIDEO)
X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
anticipazioni TV X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call
La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!
Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!
news VIP Grande Fratello, flirt in corso tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda? Parlano i due ex gieffini!
La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato, Bahar si sente in colpa...
Grande Fratello, malumore per il comportamento di Donatella: le lamentele di Francesco
news VIP Grande Fratello, malumore per il comportamento di Donatella: le lamentele di Francesco
Tale e Quale Show, Samuele Cavallo svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Alla prima puntata ho capito che..."
news VIP Tale e Quale Show, Samuele Cavallo svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione: "Alla prima puntata ho capito che..."
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV