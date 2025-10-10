Il Collegio Anticipazioni, Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni!

News VIP

Raoul Pignataro è uno dei nuovi alunni della nuova stagione de Il Collegio, in onda su Rai 2. Ecco tutte le Anticipazioni.

Prime anticipazioni sul cast della nona stagione de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 3 che torna dopo anni di stop a causa dei disastrosi ascolti. Tra i nuovi alunni pronti a vivere questa esperienza c’è anche Raoul Pignataro. Ecco chi è.

Il Collegio Anticipazioni sul cast: arriva Raoul

Dopo anni di stop torna Il Collegio con la nona edizione che sarà ambientata nel 1990 e raccontata dalla voce narrante di Pierluigi Pardo, che raccoglie il testimone di Giancarlo Magalli e Stefano De Martino. Tornano anche volti amatissimi del corpo docente come il preside Paolo Bosisio, poi il professore di italiano Andrea Maggi, l’insegnante di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio e Luca Raina. Mentre ci sarà una novità dal mondo dei social tra i professori, cambia anche la location dato che i collegiali, saranno accolti nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise.

Insomma, un ritorno con il botto a partire dal 2 ottobre 2025 sulla piattaforma Rai Play dove sono disponibili i provini, poi si procederà con il meglio delle edizioni passate, fino al 23 ottobre quando andranno in onda sulla piattaforma streaming e in chiaro su Rai 2 le prime quattro puntate della nuova stagione. Intanto arrivano le prime Anticipazioni sul cast e spunta il nome di Raoul Pignataro, ecco chi è.

Il Collegio, chi è Raoul Pignataro

Tra i concorrenti della nuova edizione de Il Collegio, che debutta il 23 ottobre 2025 su Rai 2, ci sarà anche Raoul Pignataro che ha già conquistato il pubblico femminile del programma con il suo sguardo magnetico e il carattere ribelle. Raoul vive insieme alla madre a Presicce-Acquarica, un piccolo comune di meno di 10 mila abitanti in provincia di Lecce ed è un ragazzo impulsivo e poco incline ad ascoltare le imposizioni e seguire le regole.

“La mia passione è andare a ballare bachata con mia mamma, piaccio abbastanza alle ragazze e il mio modo per conquistarle è mantenere uno sguardo visivo e il gioco è fatto”.

Ha rivelato nel suo video di presentazione, raccomando di essere appassionato di moda, moto, tatuaggi e piercing e di non essere esattamente un alunno modello, dato che nel primo anno di liceo ha collezionato ben 83 assenze. Raoul ci farà innamorare? Spaccherà qualche cuore nel collegio? O si farà spedire a casa dopo pochi giorni per il suo carattere irrequieto?