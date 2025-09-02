Il Collegio Anticipazioni: nel cast dei professori un volto noto dei social

News VIP

In arrivo la nona edizione de Il Collegio su Rai 2 ed ecco un'Anticipazione sul cast dei professori che nessuno si aspettava.

Il Collegio sta per tornare su Rai 2 e Rai Play con la nona stagione, dopo un lungo stop causa bassi ascolti. Il docu-reality sarà ambientato nel 1990 questo anno, e tornano anche alcuni dei volti iconici tra i professori. Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che si sarà anche una new entry inaspettata, molto famosa sui social, ecco di chi si tratta.

Il Collegio 9 Anticipazioni sul cast

Dopo due anni di stop torna Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 2, con una nuova stagione ambientata nel 1990. Le Anticipazioni ci hanno svelato che i casting per gli aspiranti collegiali sono aperte, e che a partire dal 2 ottobre 2025 sulla piattaforma Rai Play saranno disponibili i provini, poi si procederà con il meglio delle edizioni passate, fino al 23 ottobre quando andranno in onda sulla piattaforma streaming e in chiaro su Rai 2 le prime quattro puntate della nuova stagione.

Novità per quanto riguarda la voce narrante. Dopo Giancarlo Magalli e Stefano De Martino, infatti, sarà Pierluigi Pardo a raccontare il viaggio dei collegiali, le difficoltà, i momenti di imbarazzo e tensione e a guidarci puntata dopo puntata in questa atmosfera unica. Si mormora che nel cast potrebbe esserci anche qualche “figlio di” ma per ora nessuna novità, occorre attendere la presentazione della classe di questo anno, il rituale taglio di capelli in cortile che solitamente è vissuto come un dramma dalle ragazze, e poi gli esami iniziali di sbarramento. Cosa succede, invece, al cast dei docenti? Ecco tutte le novità.

Il Collegio, nel cast dei professori un volto noto sui social

Per la nona stagione de Il Collegio, che andrà in onda su Rai 2 e sulla piattaforma streaming Rai Play a partire dal 23 ottobre 2025, si cambia location. I collegiali, infatti, saranno accolti nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise. Per quanto riguarda, invece, il corpo docenti vedremo il ritorno di alcuni volti amatissimi del programma come il preside Paolo Bosisio, poi il professore di italiano Andrea Maggi, l’insegnante di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio.

Torna anche, dopo anni di assenza, Luca Raina come docente di storia mentre Andrea Carnevale occuperà la cattedra di arte. Infine, stando alle Anticipazioni lanciate sul web, ci sarà anche Monica Calcagni come docente di educazione sessuale. Lei è una ginecologa molto seguita sui social, dove viene seguita da oltre un milione e mezzo di followers su Tik Tok.