TGCom24
Home | VIP | News | Il Collegio | Il Collegio Anticipazioni: nel cast dei professori un volto noto dei social
Schede di riferimento
Il Collegio
Il Collegio
News VIP

Il Collegio Anticipazioni: nel cast dei professori un volto noto dei social

Irene Sangermano

In arrivo la nona edizione de Il Collegio su Rai 2 ed ecco un'Anticipazione sul cast dei professori che nessuno si aspettava.

Il Collegio Anticipazioni: nel cast dei professori un volto noto dei social

Il Collegio sta per tornare su Rai 2 e Rai Play con la nona stagione, dopo un lungo stop causa bassi ascolti. Il docu-reality sarà ambientato nel 1990 questo anno, e tornano anche alcuni dei volti iconici tra i professori. Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che si sarà anche una new entry inaspettata, molto famosa sui social, ecco di chi si tratta.

Il Collegio 9 Anticipazioni sul cast

Dopo due anni di stop torna Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai 2, con una nuova stagione ambientata nel 1990. Le Anticipazioni ci hanno svelato che i casting per gli aspiranti collegiali sono aperte, e che a partire dal 2 ottobre 2025 sulla piattaforma Rai Play saranno disponibili i provini, poi si procederà con il meglio delle edizioni passate, fino al 23 ottobre quando andranno in onda sulla piattaforma streaming e in chiaro su Rai 2 le prime quattro puntate della nuova stagione.

Novità per quanto riguarda la voce narrante. Dopo Giancarlo Magalli e Stefano De Martino, infatti, sarà Pierluigi Pardo a raccontare il viaggio dei collegiali, le difficoltà, i momenti di imbarazzo e tensione e a guidarci puntata dopo puntata in questa atmosfera unica. Si mormora che nel cast potrebbe esserci anche qualche “figlio di” ma per ora nessuna novità, occorre attendere la presentazione della classe di questo anno, il rituale taglio di capelli in cortile che solitamente è vissuto come un dramma dalle ragazze, e poi gli esami iniziali di sbarramento. Cosa succede, invece, al cast dei docenti? Ecco tutte le novità.

Il Collegio, nel cast dei professori un volto noto sui social

Per la nona stagione de Il Collegio, che andrà in onda su Rai 2 e sulla piattaforma streaming Rai Play a partire dal 23 ottobre 2025, si cambia location. I collegiali, infatti, saranno accolti nel Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise. Per quanto riguarda, invece, il corpo docenti vedremo il ritorno di alcuni volti amatissimi del programma come il preside Paolo Bosisio, poi il professore di italiano Andrea Maggi, l’insegnante di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio.

Torna anche, dopo anni di assenza, Luca Raina come docente di storia mentre Andrea Carnevale occuperà la cattedra di arte. Infine, stando alle Anticipazioni lanciate sul web, ci sarà anche Monica Calcagni come docente di educazione sessuale. Lei è una ginecologa molto seguita sui social, dove viene seguita da oltre un milione e mezzo di followers su Tik Tok.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Collegio
Il Collegio
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Gianni Sperti a cuore aperto: "Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma..."
news VIP Uomini e Donne, Gianni Sperti a cuore aperto: "Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma..."
Wanda Nara lancia una notizia bomba: ''Mauro Icardi e China Suarez aspettano un figlio''
news VIP Wanda Nara lancia una notizia bomba: ''Mauro Icardi e China Suarez aspettano un figlio''
Beautiful Anticipazioni Americane: Liam gioca sporco per riconquistare Hope, ecco che succede
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Liam gioca sporco per riconquistare Hope, ecco che succede
La Notte nel Cuore appuntamento speciale stasera martedì 2 settembre 2025: Melek in arresto, ha ucciso davvero Cihan?
anticipazioni TV La Notte nel Cuore appuntamento speciale stasera martedì 2 settembre 2025: Melek in arresto, ha ucciso davvero Cihan?
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2025
Striscia la Notizia, ex velina rivela: "Guardo tutti i reality, me li hanno offerti ma..."
news VIP Striscia la Notizia, ex velina rivela: "Guardo tutti i reality, me li hanno offerti ma..."
Ex storica vincitrice del GF alla conduzione di Italia Shore 3: sostituito Matteo Diamante
news VIP Ex storica vincitrice del GF alla conduzione di Italia Shore 3: sostituito Matteo Diamante
Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Tra Manuela e Niko arriva il lieto fine?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2025: Tra Manuela e Niko arriva il lieto fine?
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV