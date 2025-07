Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la romantica sorpresa per il loro primo anniversario di matrimonio

News VIP

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno festeggiato il loro primo anniversario di nozze: ecco la romantica sorpresa preparata da Ignazio per la sua Chechu.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio: il 30 giugno 2024, infatti, sono diventati marito e moglie e a distanza di un anno celebrano questo felice traguardo attendendo la loro prima figlia, la piccola Clara Isabel. Per l'occasione, Ignazio ha organizzato per la sua Chechu una romantica sorpresa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez festeggiano un anno di matrimonio

La cerimonia che ha visto unire in matrimonio Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stata una delle più seguite sui social, la scorsa estate. I due ex concorrenti del Grande Fratello sono convolati a nozze il 30 giugno 2024, dopo aver rimandato l'evento per un anno a causa di diverse problematiche. All'epoca si era vociferato che tra loro ci fosse maretta e una crisi in corso, poi smentita a più riprese.

Il matrimonio ha visto la partecipazione della famiglia Rodriguez, con Belen Rodriguez come damigella della sposa, oltre alla presenza di diversi vip e personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia De Lellis e Tony Effe, che proprio avrebbero intrapreso una frequentazione.

A distanza di un anno da quel giorno, la coppia ha annunciato di aspettare la sua prima figlia, la piccola Clara Isabel, che dovrebbe nascere tra qualche mese. Una figlia a lungo cercata e che è stata per i due ex gieffini un piccolo miracolo, come ha poi rivelato Cecilia Rodriguez in un post sui social. Ma come hanno celebrato il primo anniversario di matrimonio i due coniugi?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la romantica sorpresa per il primo anniversario di nozze

Per festeggiare il primo anniversario di matrimonio, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno deciso di concedersi una piccola vacanza in Toscana, ad Artimino, dove la coppia è stata a cena a lume di candela. La romantica sorpresa è stata organizzata da Moser per la moglie e l'influencer ha postato tutto sui social, rivelando ai followers come stavano trascorrendo questo anniversario speciale.

A corredo della foto, Moser - che di recente si è tenuto lontano dai social a causa del periodo di lutto vissuto dopo la perdita di un amico - ha scritto alcune parole:

"1 anno è già passato da quel giorno bellissimo… tante cose sono cambiate e tante altre cambieranno nei prossimi mesi ma di certo non cambierà mai la mia voglia di vederti felice, di vedere il tuo sorriso che mi dà ogni giorno la forza di migliorare insieme a te"

A fargli eco è intervenuta anche Cecilia Rodriguez, che non è stata da meno e ha postato anche lei alcuni scatti di quel giorno speciale e ha aggiunto come didascalia le seguenti parole: "Posso dirvi che sono stati dei giorni meravigliosi, che ho vissuto con tante emozioni, nostalgia anche, ma sopratutto con tanta felicità, felicità nel avere la conferma di aver scelto bene tante cose, scelte che ad oggi fanno bene al mio cuore. La vita è un bel viaggio, e sono pronta a vivere ogni avventura che ha riservato per me, per noi. Per infiniti anni di crescita insieme Nachito de mi corazón ".