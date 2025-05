Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: l'annuncio della gravidanza e il nome del bebè!

News VIP

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno genitori: la coppia ha annunciato, infatti, di essere in dolce attesa del primo figlio e con un post sui social ha svelato anche il nome e il sesso del futuro nascituro!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori: dopo i recenti rumors, poi smentiti, di una crisi di coppia, i due ex concorrenti del GF hanno annunciato la gravidanza dell'influencer, svelando al contempo, in un post su Instagram in onore della festa della mamma, anche il sesso e il nome del futuro nascituro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno genitori: il dolce annuncio sui social!

Cecilia e Ignazio si sono incontrati e innamorati nella Casa del GF e a distanza di qualche anno dalla partecipazione del reality hanno deciso di convolare anozze, pronunciando il fatidico sì questa estate, alla presenza di amici e famiglie. La coppia non ha mai nascosto di desiderare di poter allargare la famiglia, accogliendo presto un bambino, ma fino a ora, non avevano rivelato indizi che facessero pensare al possibile arrivo di un bebè nella loro casa.

Invece, in occasione della festa della mamma, oltre a celebrare le rispettive madri, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso anche di annunciare che presto diventeranno genitori. La notizia arriva a qualche giorno di distanza dalla smentita di Cecilia dei rumors che circolavano su di loro: da diverse settimane, infatti, si erano diffuse voci che tra Cecilia e Belen Rodriguez fosse calato il gelo a causa di Ignazio Moser. La maggiore delle Rodriguez, infatti, non sembrava vedere di buon occhio - stando ai rumors - l'unione tra i due e riteneva che Moser non amasse davvero la sorella, da qui i rapporti tra i due cognati, ma anche nella coppia si sarebbero raffreddati.

Nonostante i più gridassero già alla crisi, ospite in un podcast, di recente, Cecilia Rodriguez non sono ha parlato con la massima ammirazione della sorella maggiore, ma ha anche confermato che, dopo tanti anni "Ignazio è davvero l'amore della mia vita, ne ho avuto la certezza".

Cicogna in arrivo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser!

Messe a tacere le voci di una crisi di coppia, ai coniugi Rodriguez-Moser non è rimasto altro che annunciare di essere in dolce attesa. Con un post su Instagram, che mostrava gli scatti del pancione dell'influencer, la prima ecografia, oltre a vari momenti vissuti in questi primi mesi di gestazione, sono apparsi anche scatti di Cecilia e Ignazio da bambini, insieme alle rispettive madri. In questo modo, oltre a rivelare la lieta notizia, i due influencer ed ex gieffini hanno anche omaggiato le loro mamme, ricordando quanto hanno fatto per loro.

Nel post, in maniera inaspettata, Cecilia e Ignazio hanno anche rivelato il sesso del futuro nascituro e il suo nome. La coppia ha così preferito evitare attese ed eventuali gender reveal, preferendo condividere subito la notizia con i followers, esattamente come ha fatto anche Giulia De Lellis, che solo qualche giorno fa ha confermato che diventerà mamma.

Su Instagram, perciò, Cecilia e Ignazio hanno postato un tenero annuncio, dichiarando: "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui".