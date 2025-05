Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è gelo con Belen Rodriguez, “C’è qualcosa di profondo dietro"

News VIP

Il settimanale Chi ha svelato i motivi dell'"assenza" di Ignazio e confermato la crisi tra le due sorelle Rodriguez.

Il magazine Chi ha fatto luce sull’assenza prolungata di Ignazio Moser dai social e sulle recenti dinamiche familiari tra Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen.

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Belen Rodriguez, cosa sta succedendo?

Solo pochi giorni fa, Cecilia ha condiviso con i suoi follower una notizia meravigliosa: lei e Ignazio aspettano una bambina. Un annuncio accolto con entusiasmo, ma che ha sollevato anche qualche dubbio. In molti hanno notato l’assenza di Moser dai contenuti condivisi da Cecilia, un’assenza insolita considerando la loro abitudine di mostrarsi spesso insieme online, soprattutto in un momento così felice. La coppia, in passato, aveva parlato apertamente della difficoltà di avere un figlio e del desiderio di diventare genitori. Da qui, alcune voci hanno cominciato a ipotizzare una possibile crisi tra i due.

A chiarire la situazione è stato proprio il settimanale Chi, ripreso anche da Biccy, che ha spiegato come Ignazio stia attraversando un periodo molto delicato a causa della perdita di un amico a lui molto vicino. Questo dolore lo avrebbe portato ad allontanarsi dai social, trovandoli incompatibili con il suo stato d’animo. “Non era in grado di pubblicare contenuti leggeri o fare pubblicità, con il cuore spezzato”, si legge. Nessuna frattura sentimentale con Cecilia, anzi: i due stavano vivendo insieme l’attesa delle prime rassicurazioni mediche sulla gravidanza.

Quanto invece al rapporto tra Cecilia e Belen, non è passata inosservata la freddezza tra le due. Belen, infatti, non ha ancora commentato pubblicamente l’annuncio della gravidanza della sorella minore. Secondo Chi, si parlerebbe di un allontanamento tra le due coppie – Cecilia e Ignazio da una parte, Belen dall’altra – forse iniziato dopo una presunta tensione nata in occasione di una festa in cui la showgirl avrebbe scherzato con Andrea Damante, creando disagio in Moser.

Tuttavia, la questione sembrerebbe più profonda. La rivista suggerisce che i veri motivi di questo distacco vadano ben oltre episodi isolati e non siano al momento pronti per essere resi pubblici. Quel che è certo è che Cecilia, per anni, si è messa da parte per sostenere la sorella maggiore, arrivando in Italia come "la sorella di Belen" e costruendosi pian piano una carriera tutta sua, ma sempre con un forte senso di famiglia. Per questo motivo, oggi, fa riflettere il fatto che le due non stiano vivendo insieme un momento così speciale come la maternità.

Il giornalista Gabriele Parpiglia nel suo programma in onda su Studio 100, ha dichiarato che ci sarebbero motivi molti gravi sulla rottura tra le due sorelle Rodriguez:

“Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare, ma non è quello che ha scritto Vanity Fair. Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che dice Vanity Fair, sono cavolate, ci sono cose ben più gravi sotto. Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, non mette un like, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’. Non dico altro, racconto quello che si vede, ma ribadisco che Vanity Fair non ha detto la verità di quello che è successo, smentisco assolutamente tutto. Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà“.