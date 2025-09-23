Ignazio Moser e Andrea Damante ai ferri corti, lo conferma un'indiscrezione

News VIP

L'amicizia tra Ignazio Moser e Andrea Damante sarebbe giunta al termine? Secondo un'indiscrezione il legame tra i due si è logorato: ma per quale motivo?

Ignazio Moser e Andrea Damante sono nomi ben noti al pubblico fan dei reality: ex gieffino e tronista rispettivamente, i due influencer hanno raggiunto una certa fama e sono diventati rapidamente anche molto amici. Damante era presente al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e anche in altre occasioni i due non hanno mai mancato di mostrare sostegno e presenza reciproci. Tuttavia, da qualche tempo pare che la loro amicizia sia giunta al capolinea e i due siano ai ferri corti. Cosa sarà accaduto?

Amicizia al capolinea per Ignazio Moser e Andrea Damante: c'entra Belen Rodriguez?

Tra Andrea Damante - che di recente è diventato padre del piccolo Liam, nato dalla compagna Elisa Visari - e Ignazio Moser non ci sarebbe più il legame fraterno di un tempo. La loro storica amicizia sembrerebbe, infatti, essere giunta al capolinea, come sottolineano le indiscrezioni di questi giorni. Entrambi, infatti, fino a qualche mese fa, si mostravano insieme sui social, dove ricondividevano momenti della loro vita quotidiana vissuti insieme, e si supportavano costantemente. Tuttavia, da un po' di tempo sembra essere calato un certo gelo tra i due.

I fan lo avrebbero notato maggiormente in occasione dell'annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari sulla nascita del loro primo figlio. Nonostante fosse un avvenimento molto importante e che presto anche Ignazio Moser vivrà, dato che la moglie Cecilia Rodriguez è in dolce attesa della loro prima figlia, da parte dell'ex gieffino non c'è stato alcun augurio o congratulazioni ai neo genitori.

Già prima dell'estate a scatenare i primi dubbi sulla loro amicizia era stata un'indiscrezione di Gabriele Parpiglia: il giornalista, infatti, aveva rivelato che a causare i primi segnali di gelo sarebbe stato un video del matrimonio di Ignazio e Cecilia nel quale Andrea Damante era parso fin troppo vicino a Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, era stata vista mentre si scatenava in consolle accanto all'ex tronista di Uomini e Donne. Questa vicinanza tra i due avrebbe scatenato il fastidio di Ignazio, il qual da qualche tempo sarebbe ai ferri corti anche con la cognata.

Andrea Damante e Ignazio Moser ai ferri corti!

Un'ulteriore indiscrezione riportata sempre da Parpiglia, invece, attribuisce la rottura tra il marito di Cecilia Rodriguez e l'ex tronista alla nuova amicizia nata tra Ignazio Moser e Tony Effe, attuale compagno di Giulia De Lellis, ex storica di Damante.

Quest'ultimo non avrebbe gradito che Moser abbia mostrato una certa preferenza per il rapper romano e i rapporti tra loro si sarebbero così incrinati. Il giornalista ha fatto notare che Moser e Tony Effe sono stati spesso avvistati in palestra, dove si allenano insieme. A confermarlo le numerose foto che i due hanno postato insieme, mentre Andrea Damante avrebbe deciso di cambiare orario per non incontrarli. Inoltre, in occasione del compleanno del rapper, Cecilia avrebbe pubblicato un video del rapper che balla con Belen, a confermare che anche la showgirl argentina avrebbe stretto un bel rapporto con Tony Effe e Giulia De Lellis, schierandosi così insieme al marito e prendendo le distanze da Andrea Damante ed Elisa Visari.