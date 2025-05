Andrea Damante e Ignazio Moser: amicizia al capolinea, ecco perché

News VIP

Sembra che Andrea Damante e Ignazio Moser abbiano recentemente tagliato tutti i ponti, ecco cosa è successo.

Cosa succede tra Andrea Damante e Ignazio Moser? Come noto agli amanti del gossip italiano, il deejay veronese e l’ex concorrente del Grande Fratello sono amici da tanti anni, eppure sembra che i recenti fatti legati anche a Belen Rodriguez li abbiano fatti allontanare del tutto.

Andrea Damante e Ignazio Moser ai ferri corti

Sono ormai diversi anni che Andrea Damante e Ignazio Moser sono amici per la pelle. Tra i due c’è un rapporto sincero e molto forte, per amore delle fan che non vedono l’ora di vederli riunirsi per vacanze e serate, possibilmente a petto nudo e con tanto divertimento. Più di una volta i due si sono supportati reciprocamente, tanto che nel 2020 erano stati inviati a prendere parte al cast del Grande Fratello Vip come coppia di concorrenti, ma il deejay veronese aveva commentato ammettendo di aver rinunciato dal momento che entrambi avevano già altri impegni lavorativi. Nelle ultime settimane, tuttavia, è successo qualcosa che ha scombussolato tutto quando si è parlato della presunta litigata tra Belen Rodriguez e Ignazio, dovuta proprio ad un video circolato sul web della bella argentina mentre si scatena in consolle vicino all’ex tronista di Uomini e Donne.

Video che avrebbe fatto molto preoccupare Elisa Visari, incinta del primo figlio di Andrea, e che non sarebbe stato gradito neppure da Ignazio, che avrebbe accusato la cognata di avere poco tatto. Da questo momento è calato il gelo tra Belen, Ignazio e la sorella Cecilia Rodriguez, tanto che la showgirl argentina non ha neppure commentato pubblicamente la notizia della gravidanza della sorella minore, arrivata dopo molta attesa. Ma gli effetti a lungo termine non sarebbero solo questi, secondo Gabriele Parpiglia, che ha riportato nuovi dettagli molto interessanti e inaspettati proprio sull’amicizia tra Andrea e Ignazio.

Andrea e Ignazio, perché non si parlano più?

Sembra che il video di Belen Rodriguez, che si scatena in consolle vicino ad Andrea Damante, abbia creato un effetto domino che ha portato il deejay veronese ad allontanarsi anche dal migliore amico Ignazio Moser. Stando alle indiscrezioni lanciate da Parpiglia, infatti, il video avrebbe portato ad una brutta discussione tra Moser e Damante, sfociata nella fine della loro amicizia che dura anni, un’amicizia profonda che sarebbe giunta ad una rottura definitiva. Ma quali sono gli indizi?

Pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video di Tony Effe e sua sorella Belen, mentre ballano insieme, facendo gli auguri al rapper. Secondo il giornalista questo non è un gesto causale, nonostante Cecilia e Belen siano in rotta. La dedica, infatti, della bella argentina dimostra uno schieramento a favore di Tony e di Giulia De Lellis, che sarebbero i nuovi amici stretti della coppia mentre Damante sarebbe stato volutamente lasciato indietro. I diretti interessati, va detto, non hanno ancora commentato l’accaduto.