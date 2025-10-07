I Coma Cose si sono ufficialmente lasciati: il Comunicato

News VIP

Dopo mesi di gossip, i Coma Cose si sono detti addio. Il duo canoro si lascia dopo appena un anno di matrimonio.

Dopo un’estate carica di pettegolezzi su una possibile forte crisi di coppia, i Coma Cose si sono ufficialmente lasciati. La coppia, insieme da dieci anni e sposata da un anno, ha preso strade diverse sentimentalmente e artisticamente, e lo comunica su Instagram con queste parole.

I Coma Cosa annunciano la rottura

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte i Coma Cose, si sono ufficialmente lasciati. Sono diversi mesi che si parla di una forte crisi di coppia, soprattutto l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato tantissime indiscrezioni e scoop, che volevano la coppia ormai lontana e California già impegnata con un altro. Dopo tutte queste chiacchiere arriva il comunicato ufficiale del duo di artisti che ha deciso di lasciarsi dopo dieci anni insieme, e un anno di matrimonio, artisticamente ma anche sentimentalmente.

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

Si legge nel comunicato diramato da Fausto e California, che hanno ammesso di aver vissuto dieci anni stupendi insieme, ringraziando tutti coloro che li hanno sostenuti, i fan ma anche chi ha lavorato con loro.

I Coma Cose si dicono addio

Sebbene molti fossero preparati alla notizia dato che negli ultimi mesi era chiaro che qualcosa non andava, i fan dei Coma Cosa sono rimasti scioccati dal comunicato che i due cantanti hanno diramato su Instagram nelle ultime ore, confermando l’addio musicale ma anche privato della loro coppia. Nella parte finale del comunicato, tuttavia, c’è una citazione che fa riflettere e ancora sperare i più romantici.

“L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti”.

Cosa avranno voluto dire? C’è spazio per un trono di fiamma oppure semplicemente Fausto e Francesca hanno voluto confermare di essersi lasciati senza rancore, e dunque aprire alla possibilità di rivederli insieme almeno sul palco.